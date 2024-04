Al Lignano Sunset Festival i Folkstone, band che unisce folk e metal

I Folkstone, band folk metal apprezzata dal pubblico italiano e internazionale, annuncia nuove date del tour estivo dal titolo “Non ho tempo di aspettare”. Il gruppo, che ha pubblicato il nuovo singolo “La fabbrica dei perdenti” lo scorso 6 marzo, si prepara dunque a infiammare nuovamente i palchi della penisola nella prossima bella stagione. Il viaggio live dei Folkstone toccherà anche il Friuli Venezia Giulia, domenica 7 luglio (ore 21.30), con il concerto in programma all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, evento inserito nel calendario del Lignano Sunset Festival.

I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srt, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono in vendita sui circuiti Ticketone e Vivaticket. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

I Folkstone sono una band folk metal originaria di Bergamo. La loro musica unisce elementi provenienti dalla tradizione folk e dalle sonorità rock e metal; i loro testi sono prevalentemente ispirati a tematiche attuali, talvolta vissute in prima persona dai compositori. Attivi dal 2004, i Folkstone contano sette album in studio, l’ultimo dei quali è “Diario di un ultimo” (2019). All’attività discografica la band affianca da sempre un’intensa dimensione live, con fortunate tournée in Italia e all’estero.

Fra gli eventi già annunciati al Lignano Sunset Festival troviamo i live di Giorgio Panariello e Marco Masini (24 luglio), Pink Sonic (30 luglio), il Black Over Festival con Abbath performs Immortal (5 agosto), Mahmood (12 agosto), Amon Amarth, Insomnium e Kanonenfieber (19 agosto), Marlene Kuntz (23 agosto) e lo spettacolo della star della comicità Max Angioni (9 agosto).

FOLKSTONE “Non ho tempo di aspettare tour”

7 luglio 2024 (ore 21.30) – LIGNANO SABBIADORO, Arena Alpe Adria

