Serata omaggio a David Bowie ed i Queen. Domenica 28 agosto a Grado

Una serata unica che renderà omaggio alla grande musica inglese e per la precisione a due leggende come David Bowie ed i Queen. E per farlo ci saranno due band triestine che si alterneranno sul palco del Parco delle Rose di Grado.

Lo spettacolo è prodotto dalla Good Vibrations, che in questi anni sta portando nei teatri di tutta Italia (e non solo) progetti di successo come Canto Libero (omaggio a Mogol&Battisti), Acqua&Sale (tributo a Mina e Celentano), Blood Brothers (tributo a Springsteen), The Beatbox&Carlo Massarini, Forever Queen Experience.

STARDUST – BOWIE TRIBUTE BAND

Gli Stardust – tributo a David Bowie nascono a Trieste nel 2016 per volontà di Michele Maier, alle spalle altre esperienze nella musica rock e blues, da sempre appassionato del Duca Bianco «Ho la sensazione – afferma Maier – di aver sempre cantato Bowie, anche se prima ho fatto altro, mi sembra che tendenzialmente tutto puntasse lì». Per rendergli tributo, aveva solo bisogno di trovare i compagni d’avventura giusti. Dopo vari cambi di formazione, oggi Maier può vantare accanto a sé un gruppo di musicisti professionisti, prevalentemente provenienti dal Conservatorio Tartini di Trieste.

Dopo aver debuttato live nella città natale (memorabili gli show al castello di San Giusto davanti a un folto pubblico entusiasta), hanno suonato anche fuori dai confini nazionali, in Slovenia e Croazia.

«Bowie, fin da quando ero piccolo – prosegue Maier – mi ha risvegliato qualcosa; in fondo ci piacevano le stesse cose: la performance, il palco, indossare abiti per interpretare un personaggio diverso da te. Non sono uno enciclopedico, che va alla ricerca di vita, morte, miracoli, ma sono più emotivo, il mio è stato più un processo di immedesimazione, molto intimo, personale tra me e Bowie. Saranno stati dieci anni che mi girava questa idea in testa, la cosa si è concretizzata solo quando ho trovato dei musicisti disposti a seguirmi».

6 PENCE – QUEEN EXPERIENCE

Una band reduce da grandi successi anche in vari teatri italiani e protagonista anche del nuovo grande spettacolo “Forever” che fa rivivere la musica dei Queen a teatro in una maniera tutta nuova.

Negli ultimi anni moltissimi sono stati gli show proposti: dal Live at Wembley suonato per intero passando poi ad uno spettacolo assieme ad un coro di 12 elementi fino ad arrivare a portare un vero e proprio corpo di ballo ad animare queste magnifiche canzoni dimostrando quindi una grande versatilità e conoscenza della materia.

In pista dal 2014, Alessandro Colombo alla batteria, Roberto Zuardi alla voce, Francesco Colucci al basso, Daniele Girardelli alle tastiere, Salvatore Spatafora alla chitarra, le coriste Elena Vinci (Soul R-Evolution, PinkOver, Respect – a night for Aretha), Eleonora Lana (Les Babettes), propongono le hit «We Will Rock You», «Somebody To Love», «Bohemian Rhapsody», «A Kind of Magic», «Under Pressure», «Who wants to live forever», «We are the champions» e non solo, con un’attenta dose di ispirazione e attraverso una strumentazione fedele all’originale.