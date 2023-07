Situazione Maltempo FVG ore 22.30

A partire dalle 18.30 alcune celle isolate hanno interessato la zona montana portando a rovesci (fino a

30 mm in un’ora a Malga Plotta) e a raffiche di vento da nord che hanno raggiunto al massimo 60 km/h

in quota sul Monte Rest. Dei rovesci hanno anche interessato il Carso.

Sul Nord Italia si riscontra attualmente la presenza di alcuni temporali sulla Lombardia, che non si

esclude possano in tarda serata interessare la regione. Il radiosondaggio effettuato dall’Aeronautica

Militare a Rivolto delle 18 UTC mostra condizioni sulla pianura potenzialmente favorevoli a ulteriori

temporali nella notte.

EVOLUZIONE Il passaggio del fronte nella notte determinerà ancora afflusso di correnti umide e fresche da sud-ovest che potranno favorire nuova instabilità. Nelle prossime ore e fino al mattino saranno quindi possibili rovesci e temporali che saranno più probabili verso la costa. Qualche temporale potrà ancora essere forte.

Nel pomeriggio di domani saranno ancora possibili locali rovesci e temporali, più probabili su pianura e

costa dove non si esclude localmente qualche raffica di vento. Dalla sera l’afflusso di correnti più fresche

e secche in quota da nord-ovest determinerà la fine della fase instabile sulla regione.

EFFETTI AL SUOLO I sistemi temporaleschi che nella nottata di ieri e nella giornata di oggi hanno interessato la nostra regione hanno provocato ingenti danni in corso di quantificazione.

Sono stati segnalati fenomeni di caduta alberi, scoperchiamento di tetti, danni alle linee elettriche e

telefoniche, danni da grandine a vetture, edifici e strutture produttive.

VOLONTARIATO Dall’inizio dell’allerta, per gli effetti del maltempo sono stati impegnati 860 volontari con 282 automezzi.

Sono ancora in corso operazioni di messa in sicurezza del territorio che vedono impegnati 80 volontari

con 27 mezzi, anche a supporto dei VVF nelle aree maggiormente colpite.



In SOR sono giunte segnalazioni di danni dai comuni di AZZANO DECIMO, BAGNARIA ARSA,

BASILIANO, BERTIOLO, BICINICCO, BRUGNERA, BUDOIA, BUTTRIO, CAMINO AL TAGLIAMENTO,

CAMPOFORMIDO, CAMPOLONGO TAPOGLIANO, CANEVA, CAPRIVA DEL FRIULI, CASARSA DELLA

DELIZIA, CASTIONS DI STRADA, CHIONS, CHIOPRIS-VISCONE, CIVIDALE DEL FRIULI, CODROIPO,

CORDENONS, CORDOVADO, CORMONS, CORNO DI ROSAZZO, COSEANO, DOLEGNA DEL COLLIO,

FANNA, FAEDIS, FAGAGNA, FARRA D’ISONZO, FIUME VENETO, FIUMICELLO VILLA VICENTINA,

FLAIBANO, FONTANAFREDDA, FRISANCO, GONARS, GORIZIA, GRADISCA D’ISONZO, LESTIZZA,

LUSEVERA, MANZANO, MARIANO DEL FRIULI, MARTIGNACCO, MEDEA, MERETO DI TOMBA,

MOIMACCO, MORARO, MORSANO AL TAGLIAMENTO, MORTEGLIANO, MORUZZO, MOSSA, NIMIS,

PAGNACCO, PALMANOVA, PASIAN DI PRATO, PASIANO DI PORDENONE, PAVIA DI UDINE,

POLCENIGO, PORCIA, PORDENONE, PORPETTO, POVOLETTO, POZZUOLO DEL FRIULI, PRADAMANO,

PRATA DI PORDENONE, PRAVISDOMINI, PREMARIACCO, PREPOTTO, PULFERO, RAGOGNA,

REMANZACCO, RESIA, RIVE D’ARCANO, RIVIGNANO TEOR, ROMANS D’ISONZO, RONCHI DEI

LEGIONARI, RONCHIS, ROVEREDO IN PIANO, SACILE, SAGRADO, SAN FLORIANO DEL COLLIO, SAN

GIORGIO DELLA RICHINVELDA, SAN GIORGIO DI NOGARO, SAN GIOVANNI AL NATISONE, SAN

LEONARDO, SAN LORENZO ISONTINO, SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO, SAN PIETRO AL NATISONE,

SAN QUIRINO, SAN VITO AL TAGLIAMENTO, SAN VITO AL TORRE, SAN VITO DI FAGAGNA, SANTA

MARIA LA LONGA, SAVOGNA D’ISONZO, SEDEGLIANO, SESTO AL REGHENA, TALMASSONS,

TARCENTO, TORREANO, TORVISCOSA, TRIVIGNANO UDINESE, TURRIACO, UDINE, VALVASONE

ARZENE, VARMO, VILLESSE, e ZOPPOLA.

A Mortegliano è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) con le funzioni F1 (Tecnica e

pianificazione), F2 (Sanità, assistenza sociale e veterinaria), F4 (Volontariato) e F13 (Assistenza alla

popolazione).

Alle ore 22 risultano circa 1200 utenze ancora disalimentate, i tecnici di ENEL proseguiranno anche nella

notte le operazioni di ripristino delle linee e le manovre, ispezioni e riparazioni per ridurre

progressivamente il numero delle utenze disalimentate.