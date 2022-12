Storia delle criptovalute

Mercato delle criptovalute: storia e curiosità

Per molti ancora oggi il mercato delle criptovalute è un vero e proprio mistero. Questo perché ci sono stati sin dall’inizio molti rumors intorno all’argomento e alcune cose poco chiare. Una cosa da dire su tutte è che quando si parla del settore crypto è bene sapere dove reperire indicazioni affidabili e chiare: l’informazione in questo campo gioca infatti un ruolo cruciale.

Una delle realtà italiane in cui è possibile informarsi per cominciare a farsi un’idea è sicuramente Young Platform: qui potrete non solo avere le ultime news sul mercato delle criptovalute ma anche esplorare la sezione blog per avere moltissime informazioni sull’intero settore o ad esempio su come funzionano gli NFT o i mercati. Con le criptovalute si possono fare moltissime cose e si tratta di un mondo a dir poco entusiasmante: una volta approfonditi i meccanismi sottostanti non potrai più fare a meno di interessartene. Vediamo insieme la storia e le principali curiosità del mercato crypto.

Che cosa comprende il mercato delle criptovalute?

Tutto ha inizio con Bitcoin L’obiettivo di Satoshi Nakamoto, espresso nel White paper pubblicato nel 2009, era appunto quello di ridistribuire la ricchezza e far sì che tutti potessero avere accesso a un determinato tipo di valore. Da quel momento in poi in molti hanno aderito con entusiasmo all’idea di poter acquistare beni e servizi reali con una moneta svincolata dagli istituti finanziari, dalle banche, dai governi del mondo intero.

Quella che un tempo era una utopia è diventata una realtà, e oggi sono diverse le criptovalute esistenti oltre al Bitcoin. Da allora, infatti, ne sono state create altre come Ethereum, Litecoin e Ripple, che hanno introdotto nuove funzionalità e hanno cercato di risolvere alcuni dei problemi che affliggevano Bitcoin.

Le crypto sono diventate sempre più popolari negli ultimi anni, attirando l’attenzione di investitori, speculatori e consumatori. Tuttavia, sono anche state al centro di controversie e preoccupazioni per la loro volatilità, la scarsa regolamentazione e il rischio di frodi e truffe.

Nonostante queste preoccupazioni, le criptovalute continuano a essere una parte emergente e in rapida evoluzione del mondo finanziario e della tecnologia. La tecnologia implementata da Bitcoin, basata sulla crittografia, ha compiuto molti passi in avanti e il mercato si è inevitabilmente espanso. In poco tempo è diventato comune acquistare Bitcoin o altre criptovalute utilizzando dollari o euro sugli Exchange. Qui le cose cominciano a farsi ancora più interessanti, poiché le principali piattaforme di Exchange non permettono solo l’acquisto di criptomonete ma sono portali in cui effettuare dei veri e propri investimenti.

Il mercato delle criptovalute è molto vasto poiché va molto al di là delle operazioni di investimento tradizionalmente conosciute: questo perché con l’arrivo di Ethereum le cose sono cambiate in maniera ancora più netta.

Le possibilità introdotte da Ethereum hanno permesso la nascita della DeFi nel 2015.

La DeFi comprende una varietà di servizi finanziari decentralizzati, come prestiti peer-to-peer, pagamenti senza contanti, trading di criptovalute e gestione del risparmio. Alcune crypto connesse alla DeFi sono:

Dai: è una stablecoin, ovvero una criptovaluta che viene emessa con l’obiettivo di mantenere il valore stabile rispetto a una valuta o un bene specifico. Dai è stato creato da MakerDAO e viene utilizzato come garanzia per i prestiti nella DeFi.

Chainlink: è una criptovaluta che viene utilizzata per connettere smart contract su diverse blockchain. Chainlink viene spesso utilizzato nella DeFi per fornire dati esterni ai contratti intelligenti.

Compound: è un protocollo DeFi che permette ai partecipanti di prestare criptovalute a tassi di interesse variabili. Compound è stato uno dei primi protocolli DeFi e rimane uno dei più popolari.

La DeFi ha permesso la nascita del settore del Metaverso e delle criptovalute ad esse connesso.

Il metaverso è un concetto che si riferisce a una realtà virtuale condivisa, in cui gli utenti possono interagire e comunicare l’uno con l’altro attraverso avatar o altre rappresentazioni digitali. Esso può essere visto come una sorta di estensione virtuale della vita reale, in cui gli utenti possono sperimentare una varietà di attività e ambienti virtuali. Alcune criptovalute che sono state utilizzate o sono state progettate specificamente per l’utilizzo nel metaverso includono:

Decentraland: è una criptovaluta basata su Ethereum che mira a creare un metaverso basato sulla blockchain in cui gli utenti possono creare, scambiare e monetizzare asset virtuali.

Cryptovoxels: è un metaverso basato sulla blockchain in cui gli utenti possono acquistare e personalizzare spazi virtuali e costruire applicazioni.

The Sandbox: è un metaverso basato sulla blockchain in cui gli utenti possono creare e monetizzare giochi e altri contenuti virtuali.

Ci sono molti altri progetti di metaverso in fase di sviluppo o già attivi, e il settore è in rapida evoluzione.

L’ultima e importante fase del mercato delle criptovalute è quella che coinvolge gli NFT,, o token di proprietà non fungibile, introdotti nel 2017 sempre grazie a Ethereum. Gli NFT sono token digitali che rappresentano un’opera d’arte, un oggetto virtuale o un altro tipo di asset digitale unico e non intercambiabile. Essi sono stati utilizzati per tracciare e certificare la proprietà di opere d’arte digitali, giochi e altri asset virtuali.

Alcune criptovalute che sono state utilizzate o sono state progettate specificamente per l’utilizzo con gli NFT includono:

EOS: EOS è una criptovaluta basata sulla blockchain che viene utilizzata per creare applicazioni decentralizzate, tra cui NFT.

TRON: TRON è una criptovaluta basata sulla blockchain che viene utilizzata per creare applicazioni decentralizzate, tra cui NFT.

.

Il mondo di Ethereum

È evidente come Ethereum sia stato fondamentale per lo sviluppo del mercato crypto.

Grazie all’implementazione di Ethereum sono diventati possibili DeFi, Metaverso e NFT, , parte integrante del mercato delle criptovalute in generale. Gli NFT sono nati per dimostrare che questo settore si basa molto più che sulla semplice compravendita.

Basti pensare alle possibilità di remunerazione previste dai giochi play-to-earn basati sulla blockchain di Ethereum dove moltissimi partecipano alla creazione di un ecosistema vantaggioso e anche divertente, un esempio tra tutti: Decentraland. Delle criptovalute si parla davvero molto e c’è molto sensazionalismo sulla vendita di meme o per quanto riguarda un giro di denaro davvero grande, ma è bene sapere che le valute virtualisono molto di più, appartengono a un concetto molto più resistente della semplice idea di mercato: la possibilità per tutti di poter accedere a un nuovo sistema di valore.