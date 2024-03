TECNICHE DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Proseguono le iniziative per la formazione continua di occupati e disoccupati al Bearzi di Udine, dove sono aperte le iscrizioni a dieci nuovi corsi gratuiti in partenza presso la Fondazione FP Ine Bearzi.

Perchè partecipare?

Il corso consente di acquisire le competenze necessarie per essere in grado di analizzare le previsioni delle linee guida ministeriali (Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore – DM04 luglio 2019) per la redazione del bilancio sociale e dei concetti chiavi che stanno alla loro base, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti base per una corretta redazione. Inoltre il corso mira ad acquisire le competenze per:

– fornire agli allievi un quadro complessivo sull’organizzazione del terzo settore e sul processo di comunicazione sociale;

– favorire i processi partecipativi, interni ed esterni, delle organizzazioni del terzo settore;

– saper utilizzare eventualmente applicativi informatici per il bilancio sociale.

Chi può partecipare?

Per partecipare ai corsi del Catalogo professionalizzante PIAZZA GOL è necessario avere la residenza o il domicilio in Friuli Venezia Giulia.

La partecipazione all’operazione richiede il possesso dei seguenti prerequisiti:

– aver partecipato al corso “Tecniche per la responsabilità sociale d’impresa” o essere in possesso delle competenze previste dal corso acquisite attraverso formazione formale, non formale e informale;

– conoscenza della lingua italiana di livello A1 del Quadro comune europeo per l’apprendimento delle lingue;

– competenze logico-matematiche di base.

Che cosa si farà?

Il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio delle qualificazioni regionali. Al suo interno si acquisiranno le conoscenze e le competenze per:

Collaborare alla redazione del Bilancio Sociale anche in un’ottica di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI).

Contenuti tecnico-professionali:

– definizione di bilancio sociale

– bilancio sociale e sviluppo sostenibile

– regime transitorio: evoluzione normativa

– soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale

– criteri di rendicontazione del bilancio sociale

– struttura del bilancio sociale

– realizzazione del bilancio sociale

– modalità di diffusione del bilancio sociale

Quanto dura?

Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni richiesto dalla normativa (almeno 6). La durata totale è di 20 ore. Non è previsto lo stage.

L’avvio è previsto indicativamente per il 16 di aprile 2024 al raggiungimento del numero minimo di allievi.

Le lezioni si terranno online nella giornata di martedì con orario 18.00 21.00.

Attestato

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG.

A chi avrà frequentato i moduli sulla sicurezza generale e specifica saranno inoltre rilasciati i relativi attestati, aventi valore legale.

Come partecipare?

Le persone occupate possono rivolgersi direttamente all’ente organizzatore, presso i recapiti indicati qui sotto.

Le persone disoccupate possono accedere ai corsi del programma PIAZZA GOL rivolgendosi al Centro per l’impiego

Sede del corso

FONDAZIONE FP INE – IS Cfp Bearzi Via Don Bosco, 2 – 33100 Udine

Referente del corso

Elena Cerrato

Telefono 0432493981

E mail: [email protected]

per questo annuncio contattare:

CNOS FAP

Via Don Bosco, 2 – 33100 Udine (UD)

Partita Iva: 00467590303

email: [email protected]