Tentativi di furto a Tolmezzo. Confcommercio: “Servono luci e telecamere”

Per l’ennesima volta commercianti e pubblici esercizi del centro di Tolmezzo si ritrovano a subire tentativi di furto. La denuncia arriva da Paolo Da Pozzo, titolare di Da Pozzo Casa, socio del mandamento di Confcommercio della Carnia. «Quattro attività, nello specifico un bar, una pizzeria e due negozi – ricostruisce il commerciante tolmezzino –, hanno dovuto purtroppo prendere atto stamattina dei danni conseguenti ad altrettante effrazioni, tutte su un lato di via Roma, in rapida successione. Solo uno di questi tentativi è andato a segno. Parliamo presumibilmente di non professionisti, che si accontentano di pochi spiccioli, ma che comunque contribuiscono ad aumentare la percezione di insicurezza nell’economia locale».

Di qui l’appello, ribadito, all’amministrazione comunale. «Commercianti ed esercenti si possono dotare di telecamere interne, come da norma vigente, ma non sempre è una precauzione sufficiente – osserva Da Pozzo –. Quello che servirebbe davvero è da un lato l’installazione dell’illuminazione pubblica sotto i portici, dall’altro sistemi di videosorveglianza lungo la strada. L’auspicio è che il Comune intervenga al più presto».