A dicembre in piazza I Maggio a Udine la grande pista per pattinare sul ghiaccio

Quest’anno per il Natale la città di Udine ospiterà una delle piste di pattinaggio urbane più grandi mai realizzate in Italia, 1200 metri di superficie ghiacciata su cui cittadini e visitatori potranno pattinare, circondati dalla splendida cornice di piazza Primo Maggio.

“Abbiamo voluto sfruttare una delle location più suggestive di Udine per donare alla città un’atmosfera natalizia degna delle più grandi città europee”, ha commentato il Vicesindaco e Assessore al Turismo, Commercio e Attività produttive Alessandro Venanzi. “Ospitare quella che ad oggi è una delle più grandi piste di pattinaggio mai realizzate in Italia è per la nostra città una grande occasione tanto dal punto di vista della partecipazione cittadina quanto dal punto di vista turistico, poiché Udine si presenta tanto come una città ricca di iniziative per i suoi cittadini, quanto come la meta ideale per trascorrere le giornate festive in attesa del Natale”, queste le parole del Vicesindaco Venanzi.

La pista sarà inaugurata a dicembre e animerà Giardin Grande almeno fino al 7 gennaio 2024. Sarà aperta tutti i pomeriggi dalle 14 alle 20, ma durante le giornate festive e nel periodo delle vacanze scolastiche sarà possibile pattinare già dalle 10.30 del mattino, sempre fino alle 20. In più nelle serate di venerdì e sabato, nonché nella serata del 1° gennaio 2024, la chiusura verrà posticipata ulteriormente alle ore 22.

L’allestimento della pista di ghiaccio con musica e illuminazione, in aggiunta alle casette di legno dove è prevista la vendita di dolci e bevande tipici del periodo natalizio, farà in modo che piazza Primo maggio si configuri come un vero e proprio villaggio del Natale udinese, dove cittadini e visitatori, avranno la possibilità di trascorrere delle ore in serenità pattinando circondati da un’allegra e accogliente atmosfera natalizia. In più per i più piccoli sarà allestita una giostra a tema “Slitta di Babbo Natale”, il cui biglietto è scaricabile direttamente dal sito Udineicepark.it. Ulteriore chicca e novità assoluta in Italia sarà il percorso a forma di cuore, tratto originale che renderà unica la pista udinese.

“L’Udine Ice Park si inserisce in una serie di iniziative con il quale Udine può acquisire un ruolo centrale per la mobilità turistica delle feste invernali” aggiunge il Vicesindaco. “Da quest’anno intendiamo sfruttare al massimo la grande cornice che la nostra città offre, grazie alle sue meravigliose piazze e ai suoi palazzi che rendono il centro storico un luogo ideale dove fermarsi e godere della serenità del periodo natalizio”, conclude Venanzi.

L’Udine Ice Park si unisce alle già numerose iniziative che doneranno un’atmosfera unica al Natale udinese nei fine settimana dall’8 al 24 dicembre. Sono previsti, infatti, la “Casetta di Babbo Natale” che proporrà giochi e laboratori per i più piccoli, e un totale di 9 cori gospel che si occuperà invece di creare il giusto sottofondo musicale cantando alcuni dei pezzi più amati della tradizione natalizia internazionale nelle vie e piazze del centro storico.