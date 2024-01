The Ideas Lab Women, formazione per donne intraprendenti

Arriva a Pordenone The Ideas Lab Women, un ciclo di eventi di formazione dedicati a donne intraprendenti che vogliono lanciare un nuovo progetto imprenditoriale. Il 2 febbraio 2024 a Lean Experience Factory si terrà il primo workshop della serie in Friuli Venezia Giulia.

Gli eventi mirano a fornire strumenti pratici per poter definire meglio l’idea e validarla direttamente sul mercato, abbassando così i rischi.

Potranno partecipare donne che hanno già una partita IVA attiva, sia come azienda che come freelancer, oppure donne che vogliono aprire una propria attività e che al momento non sono ancora in possesso di partita IVA.

La fondatrice di The Ideas Lab, Alessia Anniballo, cresciuta a Udine, ha avuto una lunga esperienza internazionale e si è da poco trasferita in Italia: “Ho vissuto un anno a Malta e 6 anni a Singapore, e mi piaceva l’idea di poter portare la mia esperienza al servizio delle donne italiane. Quando si vuole lanciare un nuovo progetto imprenditoriale, spesso si pensa di dover spendere molti soldi, tempo e risorse per farlo. Ci sono tecniche molto usate nel mondo startup che possono essere utilizzate anche in altri ambiti, e che aiutano a ridurre questi rischi iniziali. L’obiettivo di The Ideas Lab Women è democratizzare queste conoscenze”.

Durante l’incontro, ci saranno esercizi pratici per definire meglio la propria idea e capire come semplificarla per testarla subito. Inoltre, ci saranno due sessioni con delle speaker esterne:

Alessandra De Maio, Fondatrice di Le Petit O Weddings, che racconterà la sua storia imprenditoriale da wedding planner e come valorizza il territorio friulano per i matrimoni dei suoi clienti internazionali,

Valentina Tonutti, Social Media Strategist esperta di media e politica, che terrà una masterclass su "Social Media per freelancer e imprenditrici".

Qonto, sponsor dell’iniziativa, supporterà le partecipanti nel capire meglio come aprire e gestire una partita IVA, sia attraverso i suoi servizi finanziari e bancari che grazie ai partner con cui collabora.

“Come Qonto, supportare chi fa impresa fa parte del nostro DNA e in particolare crediamo nel valore delle iniziative che hanno l’obiettivo di fornire ai talenti femminili strumenti necessari per far crescere o per lanciare il proprio business, in un Paese in cui le donne imprenditrici rappresentano solo circa il 20% del totale.”, afferma Emilia Pezzini, Brand & Communication Lead Italia di Qonto e Co-chair dell’ERG Women@Qonto.

Il workshop si terrà a Lean Experience Factory, in Viale dei Comunali, 22, Zona Industriale Ponte Rosso Pordenone e durerà dalle 9.30 alle 17.00. Il prezzo del biglietto è di 20 euro, che saranno devoluti al 50% a D.I.Re Contro La Violenza Sulle Donne.

Link per iscriversi qui: https://bit.ly/TheIdeasLabPordenone

The Ideas Lab. The Ideas Lab (theideaslab.it) offre workshop di formazione e consulenza strategica per aziende che vogliono innovare i propri prodotti o servizi o lanciarne di nuovi. Con la serie di eventi The Ideas Lab Women sarà in 6 città italiane per aiutare donne intraprendenti a lanciare i propri progetti imprenditoriali.

Alessia Anniballo. Fondatrice di The Ideas Lab, Alessia Anniballo ha vissuto e lavorato in Italia, Malta, Indonesia e Singapore.

Da più di 10 anni lavora con startup e multinazionali in Europa ed Asia per aiutarle a ideare, sviluppare e lanciare i propri prodotti e servizi.

Ha collaborato tra le altre con Deloitte, Telkomsel, Crocs, eBay, Microsoft, e IBM.

In Italia, è stata la prima caporedattrice di StartupItalia! e ha fatto parte del team iniziale di Talent Garden.

Qonto. Qonto è la soluzione di gestione finanziaria aziendale leader in Europa. Qonto semplifica la gestione del business a 360°, dalle operazioni bancarie e finanziarie quotidiane alla contabilità e alla gestione delle spese. Con il suo prodotto semplice e innovativo, il servizio clienti altamente reattivo e i prezzi trasparenti, Qonto supporta PMI e professionisti nella loro crescita. Lanciata sul mercato nel 2017 da Steve Anavi e Alexandre Prot, Qonto conta oltre 400.000 clienti business in quattro mercati (Francia, Italia, Germania e Spagna) e un team di 1.300 talenti in 5 Paesi. Dalla sua fondazione, Qonto ha raccolto un totale di 622 milioni di euro da primari investitori internazionali.