THE SMILE, il progetto musicale di THOM YORKE E JONNY GREENWOOD DEI RADIOHEAD

Fondatori e leader dei Radiohead, Thom Yorke e Jonny Greenwood sono due dei musicisti più apprezzati, influenti e poliedrici degli ultimi trent’anni. Se è vero che l’ultimo album dei Radiohead risale al 2016, è altrettanto vero che la loro attività musicale assieme non conosce sosta.

Nel 2022 hanno dato vita a THE SMILE, una nuova band assieme al batterista Tom Skinner (co-fondatore dei Sons of Kemet). Dopo il debutto con l’album A Light For Attracting Attention che ha conquistato consensi positivi all’unanimità da parte del pubblico e della critica, tornano oggi sulle scene pubblicando “Friend Of A Friend”, il singolo registrato assieme agli archi della London Contemporary Orchestra e al sassofonista Robert Stillman che anticipa l’uscita del nuovo album “Wall of Eyes”, prevista il prossimo 26 gennaio su etichetta XL Recordings.

THE SMILE annunciano anche il nuovo tour che in estate li porterà a suonare in alcune delle più belle venue e in alcune delle principali rassegne europee: il 15 giugno 2024 è previsto il concerto in Croazia all’Arena di Pola, uno dei luoghi più belli e iconici per i concerti dal vivo, a pochi chilometri dal confine italiano.

I biglietti per il concerto, organizzato da VignaPR e Charm Music, saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 12 gennaio online su Eventim.hr e in tutti i punti vendita autorizzati.

Registrato tra Oxford e gli Abbey Road Studios, il nuovo album dei THE SMILE che vede la produzione di Sam Petts Davies, lo storico produttore dei Radiohead, verrà presentato con “Wall of Eyes, On Film”, una serie di eventi in programma tra il 18 e il 25 gennaio nei cinema di tutto il mondo, con la collaborazione di Paul Thomas Anderson, considerato tra i migliori registi della sua generazione e tra i più influenti del nuovo cinema statunitense, che ha diretto anche il videoclip del nuovo brano e in passato aveva diretto “Anima” di Thom Yorke.

THE SMILE. 15 GIUGNO 2024 ARENA DI POLA (CROAZIA)

