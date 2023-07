Tumblerart, la danza aerea questa sera al Palamostre

Tumblerart è un gruppo di acrobati friulani, specializzato nella danza aerea, nota disciplina circense. Gli acrobati volteggiano nell’aria grazie ai tessuti aerei, creando figure ed acrobazie emozionanti e di grande effetto. Spinti dalla passione e attraverso un costante allenamento volto al miglioramento del gesto atletico ed artistico della danza, vogliono trasmettere attraverso questa disciplina l’idea della libertà, non solo fisica ma anche interiore dell’uomo.

ALISWING – Lewis Carroll alla ricerca dell’ispirazione è la nostra interpretazione di “Alice nel paese delle meraviglie”. Un sogno che ha portato Lewis Carroll a scrivere di questo paese meraviglioso, l’unico interrogativo è stato quello di trovare il protagonista giusto..

“Quando tornerò a casa scriverò un libro su questo paese.. se mai tornerò a casa!”

Tutto accompagnato da brani swing!

«Che strada devo prendere?» chiese Alice.

La risposta fu una domanda: «Dove vuoi andare?»

«Non m’importa molto» rispose Alice

«Allora, – disse lo stregatto – non importa che strada prendi» disse il gatto.

«Purchè arrivi in qualche posto» , aggiunse Alice a mò di spiegazione.

«Ah per questo stai pure tranquilla – disse il gatto – basta che non ti fermi prima»

Palamostre – UDINE martedì, 25 luglio 2023 alle ore 20:45

Biglietti qui