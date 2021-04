Udine Design Week fino al 10 maggio 2021

Dal, 15 aprile 2021, in via Mercatovecchio campeggia la scritta DESIGN. All’angolo con via del Carbone si noterà un calpestabile con un codice QR. Inquadratelo e apparirà un’architettura: grazie alla realtà aumentata i TOTEM SEMPLICITA’ COMPLESSE progettati da sette giovani architetti, si “materializzano” nei luoghi dove hanno pensato di collocarli: scoprite chi sono in piazza Venerio, all’angolo tra via Rialto e via Canciani, presso la salita di San Bartolomeo in via Manin.

(curve), Controcampo, Xspace, Il leone e la gru – questi i titoli dei TOTEM progettati per esplorare il tema di Udine Design Week “Semplicità Complesse” – sono visibili anche nel padiglione virtuale del Museo del Design del Friuli Venezia Giulia che, ancora una volta, precorre i tempi e inaugura un’architettura virtuale nata per ospitare mostre di design, installazioni e progetti di architettura come questi. UDW ha colto l’occasione della pandemia per imparare a sfruttare tecnologie esistenti mettendole a disposizione della cultura. Reale e virtuale diventano le due facce della contemporaneità. La semplicità della fruizione di una mostra navigabile facilmente tramite smart phone o computer, visibile da ogni parte del globo, si sposa con la complessità che cela. Virtual tour e realtà aumentata conducono dal virtuale al reale e viceversa in un’esperienza dinamica e immersiva che rappresenta il nuovo modo di fare cultura.

Qui il link per visitare la mostra: https://www.udinedesignweek.it/virtualtour/padiglione2021

Davanti a molti negozi sono comparsi anche i segnali della loro adesione a Udine Design Week. Tra questi quindici partecipano al concorso per il PREMIO UDINE DESIGN WEEK: quindici aziende hanno realizzato altrettanti progetti ideati da giovani designer e architetti e ospitati in alcuni dei negozi segnalati. Sia una giuria di esperti che la giuria popolare tramite voto in FB decreteranno i vincitori.