Palmanova con Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025

“La Capitale europea della Cultura è una grande opportunità per tutto Friuli Venezia Giulia. La dimensione territoriale della nostra regione consente in un’ora di arrivare ovunque e, questo grande vantaggio, dobbiamo saperlo valorizzare”. Con queste parole il Sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna ha introdotto l’incontro, in videoconferenza, con il Sindaco di Palmanova Francesco Martines. Al fianco di Ziberna, anche l’assessore comunale alla cultura Fabrizio Oreti.

Oggetto dell’incontro l’avvio delle collaborazioni, in ambito culturale e turistico, tra la Fortezza di Palmanova, patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO, e le città di Gorizia e Nova Gorica, Capitale Europea della Cultura 2025.

“Siamo prontissimi a lavorare assieme. Faccio i miei più sinceri complimenti a Gorizia per il grande risultato. Un traguardo importantissimo per la nostra regione e per il Paese ma anche per il forte significato d’integrazione e crescita dell’Europa che sottostà al rapporto con Nova Gorica. Ringrazio il Sindaco Ziberna per la massima disponibilità al dialogo e alla collaborazione. Il nostro obiettivo è lavorare assieme e fare sistema, da soli non si ottengono mai risultati”, commenta il primo cittadino della città stellata, Martines.

E aggiungono Ziberna e Oreti: “Quello di oggi è un primo contatto che porterà a sviluppare assieme eventi, progetti e idee che coinvolgano le due città. Oltre 600 eventi sono già in programma, fino al 2025, a cavallo del confine, oltre a tantissimi altri in progettazione a livello nazionale e regionale. Stiamo intensamente lavorando per realizzare reti di contatti così come per Palmanova, anche con altre realtà regionali come Cividale e Aquileia”.



“Palmanova e Gorizia hanno tantissime storie da raccontare e numerosi spunti e collegamenti da realizzare per un reciproco sviluppo dei flussi turistici. Ora gli uffici si metteranno in contatto per progettare assieme, in modo da valorizzare Palmanova e Gorizia nel migliore dei modi. Le fortificazioni, la storia, le persone, i percorsi enograstronomici, la presenza a Palmanova dell’Orchestra Regionale del FVG sono solo punti di partenza su cui realizzare un’offerta turistica, culturale e d’intrattenimento ad alto valore aggiunto per tutto il tessuto economico locale”, conclude il Sindaco di Palmanova Francesco Martines.