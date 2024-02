Udine festeggia le sue coppie d’oro, di diamante e di titanio

La città di Udine, in occasione dei festeggiamenti per San Valentino, premia le “sue” coppie longeve con un evento ad hoc al Teatro Palamostre. L’appuntamento, che vedrà 166 coppie coinvolte, sarà un emozionante incontro per celebrare i loro 50, 60 e 70 anni di matrimonio (nozze d’oro, diamante e titanio) e si terrà nella mattina di sabato 10 febbraio a partire dalle 9.30. A presentare l’evento, che sarà in diretta su Telefriuli, ci sarà Alexis Sabot.

Il Vicesindaco Alessandro Venanzi porterà i saluti e i complimenti dell’Amministrazione comunale: “E’ davvero un piacere poter tornare a festeggiare insieme le coppie longeve di Udine – commenta Venanzi -. Hanno trascorso più di mezzo secolo di vita insieme uniti da obiettivi comuni. Oggi siamo fieri di poter affermare che rappresentano uno straordinario esempio per la nostra comunità. Molti di loro, oltre a essere coppia e genitori, sono anche nonni, uno dei ruoli fondamentali della società moderna”.

Il programma della mattinata prevede un momento di accoglienza degli invitati con foto ufficiale a immortalare il momento e la consegna di un omaggio da parte del Comune di Udine. Alle coppie saranno donati due biglietti per entrare gratuitamente al Museo d’Arte Moderna e Contemporanea Casa Cavazzini.

In seguito, sul palco si alterneranno gli interventi e ci sarà spazio per un concerto di sei pianoforti che vedrà protagonisti sul palco i musicisti dell’ensamble Piano Hexagon, diretto dal Maestro Ferdinando Mussutto. La scaletta spazierà dai classici di Bach e Tchaikovski fino a George Gershwin.

Accanto alle coppie che festeggeranno le nozze d’oro, saranno invitati a partecipare anche gli sposi che detengono l’invidiabile record di essere legati da 60 e 70 anni, queste ultime le coppie più longeve del territorio. Al termine della mattinata, sarà offerto ai festeggiati un piccolo brindisi.