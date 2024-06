Udine: lutto cittadino mercoledì 5 giugno per le due ragazze scomparse a Premariacco

Il Comune di Udine ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, mercoledì 5 giugno, quando si terrà il commiato religioso per le due ragazze scomparse a Premariacco il 31 maggio.

In considerazione della tragicità dell’evento infatti, che ha toccato in particolare la comunità udinese e friulana, il Sindaco di Udine, che ha firmato il provvedimento, ritiene che la città si senta particolarmente vicina al dramma delle famiglie di Patrizia Cormos e Bianca Doros. La prima giovane infatti frequentava l’Accademia di Belle Arti Tiepolo e ne era studentessa modello, mentre la seconda si trovava in visita ai genitori, residenti in città. Per testimoniare in maniera tangibile la vicinanza della comunità l’amministrazione ha deciso quindi di proclamare il lutto cittadino. La richiesta che arriva dal Comune è quella di rispettare e onorare la memoria delle due ragazze e il dolore dei loro famigliari, in particolare nelle ore difficili del saluto alle due giovani.