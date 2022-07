Umberto Tozzi domenica 17 luglio a Grado

Prosegue il calendario del Grado Festival – Ospiti d’Autore, rassegna che porta sulla splendida Diga Nazario Sauro dell’Isola del Sole i grandi nomi della musica italiana. Fra gli eventi di punta della 10^ edizione c’è quello che vedrà protagonista domani, domenica 17 luglio, uno dei cantautori più amati della musica italiana di sempre, Umberto Tozzi. A Grado l’artista porterà, accompagnato dalla sua band, l’unica data in Friuli Venezia Giulia del tour “Gloria Forever”, nel quale presenta tutti i grandi successi di oltre 50 anni di carriera. Porte aperte alle 20.00 con inizio della musica previsto alle 21.30. Tutte le info su www.azalea.it .

Umberto Tozzi ha venduto nel mondo più di 80 milioni di dischi. Inizia a farsi conoscere come autore scrivendo per grandi come Mina, Mia Martini, Fausto Leali, Riccardo Fogli e Marcella Bella, fino al lancio come solista di successo con hit come “Ti Amo” e “Gloria“. In attività dal 1968, Umberto Tozzi ha pubblicato 20 album in studio e 6 live, ha vinto il Festivalbar nel 1977 con il brano “Ti Amo” e nel 1994 con il brano “Io muoio di te” e il Festival di Sanremo nel 1987 con “Si può dare di più” insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri mentre con “Gente di Mare”, in duetto con Raf, si classifica terzo all’Eurofestival. Dopo l’uscita nel 2017 del nuovo disco “Quarant’anni che ti amo”, il cantautore torinese intraprende un tour in tutta Italia completamente sold out che culmina con il concerto-evento “40 Anni Che Ti Amo” all’Arena di Verona.

Completano il calendario del Grado Festival – Ospiti d’Autore i concerti di Carmen Consoli (20 luglio), Alice Canta Battiato (27 luglio), Subsonica (1 agosto) e Max Gazzè (6 agosto).

I biglietti per i concerti del Grado Festival – Ospiti d’Autore, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Comune di Grado sono in vendita sul circuito Ticketone. Info suwww.azalea.it .