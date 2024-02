Venerdì 23 febbraio la Veglia di Quaresima con l’Arcivescovo

Si rinnova il consueto appuntamento giovanile di preghiera nel tempo di Quaresima: venerdì 23 febbraio, a partire dalle 20.30, la Cattedrale di Udine ospiterà la veglia di preghiera a cui sono invitati gli adolescenti e i giovani dell’Arcidiocesi di Udine. A presiedere la celebrazione sarà l’arcivescovo mons. Andrea Bruno Mazzocato.

«Fin da giovani c’è bisogno di imparare a ritagliarsi spazi per ritrovare l’unità interiore». Così don Daniele Morettin, direttore della Pastorale giovanile diocesana, commenta la proposta – ormai tradizionale – della veglia diocesana di Quaresima dei giovani, che venerdì 23 febbraio, alle 20.30, vedrà convergere in Cattedrale centinaia di adolescenti e giovani da tutta l’Arcidiocesi: adolescenti in procinto di ricevere la Cresima, animatori degli oratori, membri dei diversi gruppi scout e molti altri. «Siamo frammentati tra mille attività, la Quaresima è il tempo giusto per fermarsi e riportare tutto all’unità. E di farlo in preghiera», spiega don Morettin.

L’incontro di spiritualità, che sarà presieduto dall’arcivescovo mons. Andrea Bruno Mazzocato, avrà per titolo «La mia gioia sia in voi», versetto tratto dal capitolo 15 del Vangelo di Giovanni. «Questo appuntamento vuole essere innanzitutto uno spazio offerto ai giovani – prosegue il direttore della Pastorale giovanile diocesana –, spazio per ritrovare se stessi, fare silenzio, essere ascoltati e sentire che la propria vita è unica e preziosa agli occhi di Dio. In questo periodo storico, in cui la vita dei più giovani è sempre più frammentata in varie attività, c’è il rischio di non ritrovare più se stessi e di avere volti diversi nelle varie circostanze di vita. La preghiera, invece, ci consente di riconoscere che la nostra vita è unica e unificata, ed è totalmente immersa nell’amore del Signore». Un amore che, venerdì 23 febbraio in Cattedrale, si potrà sperimentare anche nel Sacramento della Confessione, la cui possibilità sarà offerta al termine della veglia.