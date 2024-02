Per un pugno di euro: giovedì 22 febbraio NAPOLEON a 3 euro

Sotto il segno di PER UN PUGNO DI EURO – il ciclo che recupera a prezzo speciale (3 euro!) i titoli più applauditi della scorsa stagione – torna sullo schermo del cinema Centrale giovedì 22 febbraio alle ore 15.00 e 20.00 NAPOLEON, film che racconta l’epica ascesa e caduta dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte, interpretato dal premio Oscar Joaquin Phoenix e diretto dal leggendario regista Ridley Scott!

Napoleon ripercorre l’inarrestabile scalata al potere di Bonaparte attraverso la burrascosa relazione con Giuseppina e mostrando le visionarie strategie politiche e militari del grande condottiero in alcune delle scene di battaglia più realistiche e spettacolari mai realizzate, fino all’inevitabile caduta a Waterloo.

Il prossimo appuntamento con Per un pugno di euro, ricordiamo, è fissato per giovedì 29 febbraio con Foglie al vento di Aki Kaurismäki!Per la programmazione completa e per acquistare i biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine.

Photo Courtesy of Sony Pictures/Apple Original Films