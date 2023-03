Viaggi di nozze nel 2023: un mondo di opportunità

Il 2023 è l’anno della vera ripartenza: in tanti hanno rimandato il proprio viaggio di nozze in questi ultimi anni, vediamo quali siano le mete più belle.

Tre anni di viaggi rimandati, ma ora è tempo di ripartire, in tutti i sensi. Gli anni di crisi sanitaria hanno fermato i progetti di viaggi di nozze di tante coppie di nuovi sposi, che adesso tornano ad essere possibili in tutto il mondo. Nord America o sud America, Africa, Europa, Australia, isole tropicali: tante le possibili mete, tutte di una bellezza che farebbe da perfetto sfondo a un viaggio così speciale. Proviamo a conoscere le alternative.

Nord America: Canada, Stati Uniti e Messico

Tante le opzioni in Nord America, con tre grandi nazioni che offrono una varietà di destinazioni con pochi paragoni al mondo. Il Canada è il regno del verde, della natura rigogliosa e dell’acqua con i suoi tantissimi laghi. Qui la natura regna ancora sovrana, e in estate le grandi città come Toronto, Ottawa, Montreal, Quebec diventano delle oasi in cui vivere delle giornate spensierate in un clima ancora accettabile.

Cosa dire degli Stati Uniti: le città sono tra le più note al mondo, da New York a Los Angeles e San Francisco, passando per Boston, Miami, New Orleans, Chicago e Las Vegas. Ma se ne lasciano fuori tante. E poi c’è l’incredibile paesaggio americano, dalle verdi pianure dell’est alle Rocky Mountains e ai deserti dell’ovest. Con tante attrazioni con il Grand Canyon, le Cascate del Niagara, la Monument Valley, i parchi di Yellowstone e Yosemite, o il mare tropicale della Florida.

Il Messico ha un’offerta altrettanto mozzafiato, con i resti delle civiltà Azteca e Maya, i mari e le foreste tropicali e l’entroterra più secco e selvaggio, e una cultura ricchissima tutta da scoprire.

Sud America: Perù, Cile, Argentina

Al Sud dell’America si trovano stati più poveri ma con una vitalità e dei paesaggi unici. Le ex-colonie spagnole propongono una ricchezza invidiabile, passando dalle montagne rocciose e altissime delle Ande alla pampa dell’Argentina, fino alla selvaggia terra del fuoco e all’estremo sud. Le capitali Buenos Aires, Lima e Santiago del Cile sono delle ottime basi di partenza per un viaggio in giro per queste nazioni.

Africa: dall’Egitto al Sudafrica

L’immensità dell’Africa non è solo geografica, ma anche culturale e naturalistica. Si passa da enormi deserti caldi come il Sahara e il Kalahari alle fertilissime e umidissime foreste tropicali della fascia equatoriale. Dal Cairo e dalle piramidi a Città del Capo e Johannesburg: c’è l’imbarazzo della scelta.

Le isole tropicali: i sogni si fanno realtà

Forse il tipo di meta più pigra, in quanto spesso si tratta di luoghi piccoli che condensano in sé la bellezza del mare e delle spiagge tropicali e i servizi di lusso delle strutture alberghiere. Ma un viaggio alle Mauritius, alle Seychelles, alle Maldive o in Polinesia è un sogno di tutti, un’esperienza straniante in maniera positiva. Vivere il viaggio di nozze in questi luoghi paradisiaci è un’opzione da tenere sempre presente.