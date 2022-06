Villa Manin Estate 2022, il cartellone dei concerti in programma

Il cartellone è completato ed è pronto a essere svelato: torna Villa Manin Estate, la rassegna ideata dall’ERPAC (Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia) che quest’estate proporrà eventi sia nel parco che nella piazza tonda di Villa Manin a Codroipo (UD). L’edizione 2022, che prenderà il via il 14 giugno con la data zero del tour negli stadi di Marco Mengoni, riproporrà i tanto attesi e richiesti concerti pomeridiani nel parco, spettacoli per bambini e come novità dei laboratori didattici fino al 17 settembre: quasi 30 appuntamenti in tre mesi. Un’occasione straordinaria per ritornare a godere degli spettacoli dal vivo e un’opportunità di riscoperta del patrimonio artistico e naturalistico di Villa Manin.

“La rassegna Villa Manin Estate – rileva l’Assessore Regionale alla Cultura – rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario degli spettacoli del Friuli Venezia Giulia, e non solo. Negli anni, infatti, la kermesse, grazie all’ottimo lavoro dell’ERPAC, è cresciuta riuscendo a stare al passo con i tempi e richiamando sempre di più i grandi nomi e le rivelazioni del panorama musicale italiano. La risposta del pubblico non si è fatta attendere: basti pensare che i biglietti per il concerto di Blanco sono andati esauriti in appena mezz’ora. Oltre alle esibizioni nella Piazza Tonda, anche quest’anno si rinnovano i concerti nel parco e gli spettacoli per bambini, mentre la novità è rappresentata dai laboratori didattici storici, artistici e botanici che consentiranno ai partecipanti di conoscere ancora più a fondo tutte le bellezze e peculiarità della Villa. Una location suggestiva che l’amministrazione regionale vuole continuare a valorizzare aprendola sempre di più al grande pubblico”.

CONCERTI NELLA PIAZZA TONDA

La nuova edizione di Villa Manin Estate segna il ritorno dei grandi concerti nella piazza tonda della Villa. La stagione sarà inaugurata dal concerto di Marco Mengoni il 14 giugno, poi gli appuntamenti proseguiranno l’8, il 9 e 10 luglio con Notre Dame de Paris per festeggiare il ventennale dell’opera moderna più importante al mondo con il cast originale (Lola Ponce, Giò Di Tonno e tutti gli altri), il 12 luglio e il 15 luglio con i live di Irama e Blanco.

I biglietti per questi eventi – organizzati in collaborazione con FVG Music Live e VignaPR,– sono acquistabili online su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati Ticketone.

CONCERTI NEL PARCO

Non mancherà l’atteso appuntamento con i concerti nel parco. A dare il via a questa proposta musicale – variegata, ricercata e alternativa – sarà sabato 18 giugno Giovanni Truppi, uno dei cantautori italiani contemporanei più amati dal pubblico. Sabato 25 giugno sarà la volta dell’hip hop italiano interpretato da chi come Frankie Hi-NRG ne ha fatto la storia. Il suo live sposerà la libera improvvisazione jazz degli AljazZeera. Il 17 luglio protagonista sarà Dargen D’Amico (doppio disco di platino con “Dove si balla”), poi si proseguirà il 23 luglio con l’ospite internazionale Micah P. Hinson e con The Leading Guy e il 30 luglio con Giorgio Poi, fresco d’uscita col nuovo singolo “Ossesso”. A completare la proposta l’11 agosto l’ormai tradizionale concerto-evento all’alba che quest’anno vedrà protagonista Ditonellapiaga.

I biglietti per tutti questi concerti(prezzo simbolico di 5 euro più diritti di prevendita) saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di lunedì 6 giugno online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

PER I PIÙ PICCOLI

Il cartellone dedicato ai più piccoli proporrà sei appuntamenti con sei diverse compagnie, che tra allegria e magia, burattini e cabaret, racconteranno storie pensate per bambini di diverse fasce d’età, dai 3-4 anni fino ai 10. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

LABORATORI DIDATTICI

Novità di quest’anno saranno i laboratori didattici volti a valorizzare il Parco di Villa Manin: attraverso una serie di appuntamenti estivi rivolti a un pubblico eterogeneo, al fine di incentivare i visitatori a frequentare lo spazio espositivo, i partecipanti verranno coinvolti nella conoscenza attiva della Villa e del suo contesto storico, artistico e botanico.

Per queste attività i posti sono limitati e l’ingresso costa 5 euro. Info e prenotazioni al bookshop della Villa chiamando il numero 0432821258 o scrivendo a [email protected].

CONCERTI NEL PARCO

Sabato 18 giugno (ore 18:30): GIOVANNI TRUPPI

Sabato 25 giugno (ore 18:30): FRANKIE HI-NRG e ALJAZZEERA

Domenica 17 luglio (ore 18:30): DARGEN D’AMICO

Sabato 23 luglio (ore 18:30): MICAH P. HINSON e THE LEADING GUY

Sabato 30 luglio (ore 18:30): GIORGIO POI

Giovedì 11 agosto (ore 05:30): DITONELLAPIAGA

SPETTACOLI PER BAMBINI

Venerdì 25 giugno (ore 17:00): Circo All’Incirca con “Tornammo a veder le stelle” – per tutti

Venerdì 1 luglio (ore 18:00): Compagnia All’Incirco con “Ecomonsters Puppet Show”

Venerdì 8 luglio (ore 18.00): Teatro della Sete con “Diavoli e Fiori”

Venerdì 15 luglio ore 18.00: Officine Duende con “Attenti al bebè… piange bene chi piange ultimo!”

Venerdì 22 luglio (ore 18.00): Kosmocomico teatro con “I musicanti di Brema”

Venerdì 29 luglio (ore 18.00): Teatro Telaio con “Nido”

Venerdì 5 agosto (ore 18.00): Il Cerchio tondi con “L’omino dei sogni”

LABORATORI DI DIDATTICA

25 giugno, 16 luglio, 27 agosto e 17 settembre (ore 10:30): Botanica a colori

18 giugno, 9 luglio, 6 agosto, 3 settembre (ore 10:30): Il mistero della Villa – caccia al tesoro

23 luglio e 10 settembre (ore 10:30): Kamishibai nei parco

19 giugno e 30 luglio (ore 10:30): Animali fantastici e fate nel leggendario parco del Doge

2 luglio e 11 settembre (ore 10:30): letture nel parco