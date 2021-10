29 ottobre: giornata regionale della lettura di LeggiAMO 0-18

Il progetto LeggiAMO 0-18 si sta preparando alla nuova edizione di Un Libro Lungo Un Giorno che vedrà tutta la regione, il prossimo 29 ottobre, impegnata in una lunga maratona di lettura. Sul sito leggiamofvg.it sono già decine le adesioni che stanno arrivando: e proprio sul sito è sempre possibile iscrivere il proprio evento e scaricare i materiali personalizzabili per promuoverlo.

In occasione di Un Libro Lungo Un Giorno 2021 tutti (ma proprio tutti!) in regione sono invitati a condividere un gesto di lettura: in famiglia o in biblioteca, nei grandi palazzi e nelle piccole case, a scuola o in palestra, sul taxi o in negozio, nel bar o nelle case di riposo, al corso di ceramica o al supermercato, in ospedale o in ufficio, in piazza o in giardino, da soli, in due, tre o millemila (senza assembramenti, naturalmente!).

Quest’anno, per la prima volta, la manifestazione gode della media partnership della Rai del Friuli Venezia Giulia.



Partecipare è davvero facile!

Come prima cosa è possibile segnalare il proprio evento o progetto sul sito leggiamofvg.it nell’area dedicata a Un Libro Lungo Un Giorno. Qui si può scrivere quello che si farà (così resterà registrato sul sito, nella pagina dedicata) e scaricare i materiali personalizzabili per poter promuovere la propria iniziativa (pubblica o privata che sia!).



Nella “grande giornata” del 29 ottobre tutti coloro che parteciperanno e leggeranno (qualsiasi cosa e in qualsiasi modo!) potranno documentare il proprio momento di lettura con una foto, un video, una frase, una registrazione e condividerla.

Come? Postando la propria testimonianza su Facebook o Instagram con l’hashtag #unlibrolungoungiorno e #ullug e taggando @leggiamo018; oppure mandando il materiale a [email protected]



Le testimonianze raccolte (che gli anni scorsi erano diverse centinaia!!) andranno a comporre il bellissimo diario multimediale di Un Libro Lungo Un Giorno 2021, che racconterà tutte le azioni di lettura in tutta la regione e sarà a disposizione sui canali di LeggiAMO 0-18.

Alcuni eventi già in programma

Innanzitutto, la giornata regionale sarà l’occasione per dare il via alla campagna “LeggiAMO a scuola!”, che ha visto la clamorosa adesione di oltre novecento classi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Il 29 ottobre, tutte insieme, le classi dedicheranno un quarto d’ora della loro mattinata alla lettura.

La campagna “LeggiAMO a scuola!” è una campagna di sensibilizzazione che ribadisce la centralità della scuola nella diffusione della lettura: una pratica quotidiana che può innescare cambiamenti strutturali nella crescita delle persone e della società. Biblioteche pubbliche, scolastiche e docenti faciliteranno l’accesso a libri e riviste con particolare attenzione alla qualità e all’inclusività delle proposte.



Da tutta la regione sono, intanto, già diverse decine le adesioni a Un Libro Lungo Un Giorno che stanno arrivando sul sito: letture di “Dante al supermercato”, eventi in clima “Halloween”, bizzarri Flash Mob (“La lettura è mobile”), letture nei cortili e nei boschetti, le letture alle prove del coro “Nonosolocoro”, i “lettori speciali” – gli Assessori del Comune – che vanno a leggere con i bambini a scuola; oltre, naturalmente, alle tantissime iniziative dedicate ai bambini e ragazzi a scuola.



Diverse anche le proposte dei partner di LeggiAMO 0-18. Tra le tante azioni, Damatrà onlus, oltre alla campagna LeggiAMO a scuola! che sarà un’occasione speciale per celebrare Un Libro Lungo Un Giorno, sarà nel pomeriggio al Museo Archeologico di Aquileia con l’incontro “Leggiamo al Museo – È scoppiata la pace”.

Anche il progetto di AIB “Mamma Lingua” Presidio del Friuli Venezia Giulia e partner LeggiAMO 0-18 nella sezione progetti Nessuno Escluso, propone “Leggiamo in …tutte le lingue” a San Vito al Tagliamento e a Trieste, sia per i bambini e ragazzi a scuola che per il pubblico (nel pomeriggio)