Al Pride Village Virgo di Padova Stella Bossi domenica 30 giugno 

L’estate si avvicina e già si arricchisce di un nuovo imperdibile appuntamento da segnare in calendario per gli amanti della musica elettronica. Domenica 30 giugno al Pride Village Virgo di Padova si alterneranno alla consolle quattro incredibili ospiti internazionali: in prima fila la “regina indiscussa della techno” STELLA BOSSI, e poi Chippy Nonstop, da Emmanuelle aSamantha Togni, fino a Thomas Deil.



L’evento vede la collaborazione di Pride Village Virgo e HER (House Electronic Rebel) con due realtà affermate nel mondo dello spettacolo dal vivo e già ben note al pubblico padovano e non solo: Zed Live e Overmind. L’apertura di domenica – giorno in cui il Padova Village Virgo è solitament chiuso – sarà straordinaria e l’evento si terrà in daytime, dalle 18 fino a mezzanotte.

I biglietti early bird sono disponibili da ora su Ticketmaster, Ticketone, Ticketsms e Ticketnation.

Il Pride Village Virgo di Padova è la più grande manifestazione estiva del Nord-Italia e il più grande festival LGBTQ+ italiano, capace di coniugare divertimento e cultura, musica e spettacolo. In uno spazio complessivo di oltre 9.000 m2 e tre palcoscenici tematici, oltre 1.500.000 persone, da 11 edizioni, vivono la propria estate tra concerti di artisti internazionali, spettacoli con i più grandi attori comici e drammatici, danzano con i set dei migliori dj, assistono a talk show, dibattiti di approfondimento e cinema. L’evento ha trovato una ricetta unica nel suo genere, capace di aggregare famiglie, anziani e i più giovani. Si è accreditato come spazio di cultura e di tendenza, riconosciuto come evento sia dai media che da artisti nazionali e internazionali. Queste edizioni hanno ottenuto uno straordinario successo di pubblico e consensi: oltre 1.500.000 di presenze dal 2008 al 2023, di cui oltre 200.000 nel solo 2023.

Per l’imperdibile evento del 30 giugno il Pride Village Virgo incontra HER – House Electronic Rebel, progetto mirato a dare massima visibilità e rilevanza alle protagoniste femminili nel mondo della musica elettronica e in generale, capaci di rivoluzionare un sistema statico e principalmente dominato dagli uomini, oltre a portare nuovi suoni, stili, format e artisti nel mondo della musica. ll punto centrale è la donna, l’origine della vita di ognuno di noi, e sarà il tema e il concept che ispira il format e che farà da padrone, con tutte le sue sfaccettature e colori.

La prima protagonista sul palco sarà STELLA BOSSI, “regina indiscussa della musica techno”, il cuimilionedi follower su Instagram ne fa secondo Vogue “la dj techno di Berlino più amata” sulla piattaforma. Eccentrica, selvaggia, senza regole e dal gusto stilistico unico, il suo unico obiettivo è suonare e dar vita alle feste più stravaganti e divertenti di tutti i tempi. Berlinese doc, cresciuta tra una festa e l’altra, ha però delle lontane origini italiane. La passione per il ballo l’ha ereditata dalla famiglia, mentre la passione per la musica elettronica è stata una sua piacevole scoperta all’ età di 14 anni, quando ha cominciato a frequentare le feste berlinesi. Inarrestabile, ha fondato una sua etichetta musicale dove poter promuovere le sue passioni, con risultati sorprendenti. Nel ottobre del 2020, ha iniziato a pubblicare la sua musica sul suo marchio chiamato “The Beat Must Fuck”, che già ha più streaming rispetto alla maggior parte delle etichette techno consolidate. Ora è resident DJ per la festa Symbioticka presso il famoso Kit Kat Club di Berlino e ha firmato alcuni grandi nomi del mondo della musica/techno nella sua etichetta. Tutti questi aspetti fanno di Stella la pioniera di una nuova generazione per la musica techno.

A completare la rosa di nomi di una serata che si preannuncia indimenticabile saranno poi Samantha Togni, Chippy Nonstop e Thomas Deil. La prima è una DJ e produttrice italiana che vive a Londra, dove gestisce Boudica, una piattaforma per donne e artisti non binari nella musica. La seconda è una DJ, rapper, cantautrice, scrittrice, produttrice, attivista e organizzatrice di eventi di origini indiane, che al momento sta curando un progetto chiamato “Intersessions”, un’iniziativa sonora curata da e per le donne e la comunità LGBTQ+. Il terzo, infine, è un DJ e producer emergente nato proprio a Padova che si sta rapidamente facendo un nome grazie al suo sound unico, che unisce vari elementi di generi diversi per creare uno stile dinamico e completo.