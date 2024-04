Borderless Games, giochi di quartiere transfrontalieri a Go2025

Divertimento, cultura, reciproca conoscenza: questi gli ingredienti dei Borderless Games 2024, la prima edizione dei giochi di quartiere transfrontalieri che saranno realizzati nell’ambito di Go! 2025. A scendere in campo, sabato 15 giugno, saranno 13 squadre in rappresentanza di altrettanti quartieri dei comuni di Gorizia, Nova Gorica e Sempeter Vrtojba, ovvero Nova Gorica, Rožna Dolina, Solkan, Šempeter-Vrtojba, Lucinico, San Rocco-Sant’Anna, Piuma-San Mauro-Oslavia, Piedimonte, Madonnina, Sant’Andrea, Centro, Straccis-Montesanto-Piazzutta e Gect (squadra transfrontaliera con i dipendenti). Ogni compagine potrà contare su un massimo di venti componenti, dai 16 anni in su.

L’idea è nata durante un incontro con i rappresentanti delle associazioni di quartiere di Gorizia e si è sviluppata grazie all’entusiasmo di questi ultimi e di altre persone coinvolte per l’occasione. Si è quindi lavorato alacremente in questi mesi, con gli assessori a Go! 2025 e al Decentramento e al rilancio dei quartieri, coinvolgendo i Comuni di Nova Gorica e Šempeter Vrtojba che hanno subito aderito con slancio individuando alcuni quartieri per partecipare all’evento. La gestione operativa sarà affidata all’Unione associazioni di Lucinico, in totale sintonia con le altre realtà dei quartieri, ognuna della quali sta dando un grande contributo di idee e di operatività. Tutto ciò in un clima di grande collaborazione e amicizia con i quartieri sloveni. Ed è questo uno degli aspetti più importanti e significativi di questa iniziativa in pieno spirito Go! 2025.

La cultura rimarrà centrale nell’evento, grazie soprattutto alla Caccia al tesoro che prevede un percorso di 7 chilometri attraverso i tre comuni, partendo da Salcano con tappa nei principali siti storici del territorio e altrettanti quesiti da risolvere. Importante è stato l’apporto di ricerca dell’associazione Borgo San Rocco. I Giochi si svolgeranno in un’area del Parco della Valletta del Corno, ovvero nella zona che va dalla Palestra a via del Boschetto, che, per l’occasione, sarà riaperta dopo l’opera di riqualificazione volta a renderla ancora più versatile, bella e accogliente. L’iniziativa, ideata o organizzata dal Comune di Gorizia insieme alle associazioni di quartiere, in collaborazione con il Gect e i Comuni di Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba Gect ha trovato subito l’importante sostegno, anche economico, della Cassa Rurale FVG e il supporto della Goriziana Caffè e di Irisacqua. Il Gect sta, peraltro, realizzando le magliette diversificate per le 13 squadre.

Dal Comune di Gorizia si esprime soddisfazione per questa iniziativa che porta Go! 2025 direttamente nei quartieri cittadini, che diventano così protagonisti della Capitale europea della cultura. Questo è proprio uno degli obiettivi principali: offrire un momento di incontro significativo fra le persone nella città e fra le città a cavallo del confine, oltre che un’occasione per scoprire e conoscere il territorio. L’auspicio degli organizzatori è quindi che ci sia una grande partecipazione di cittadini delle tre città.

I partecipanti si troveranno alle 15.30 in piazza Vittoria, per poi spostarsi tutti insieme in corteo fino alla Valletta del Corno. Ad aprire i Borderless Games sarà alle 16.20 lo sfalcio dell’erba che avrà per protagonisti i tre sindaci, momento anche questo ispirato alla tradizione dei Giochi senza quartiere. Alle 17 cominceranno sia le prove in Valletta sia la caccia al tesoro. I concorrenti si cimenteranno, come detto, con giochi da tavola e briscola, tiro alla fune, giochi d’acqua, percorsi di abilità fino al gran finale, che coinvolgerà tutte le squadre in contemporanea. I partecipanti alla caccia al tesoro invece dovranno affrontare un percorso di sette chilometri, a piedi o in bici, che si snoderà nel territorio dei tre Comuni alla scoperta dei monumenti e della nostra storia, per fare poi ritorno in Valletta. Seguirà un momento conviviale a cura dell’Associazione nazionale alpini per gli iscritti, che culminerà alle 21.30 nelle premiazioni.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare ai Giochi: per l’iscrizione possono rivolgersi direttamente ai rappresentanti dei quartieri cittadini oppure ai Comuni di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba.