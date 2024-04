ANTONELLO VENDITTI al Festival di Majano 30 luglio 2024

Antonello Venditti aggiunge un altro tassello alle celebrazioni del quarantennale del suo album capolavoro “Cuore”, e il grande progetto live “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary” si arricchisce di nuovi palchi. Dopo l’anteprima, già sold out, all’Arena di Verona il 19 maggio, e le tre date alle Terme di Caracalla il 18, 19 e 21 giugno, “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary” da luglio diventerà un lungo tour estivo che toccherà alcuni dei luoghi più prestigiosi della Penisola, tra teatri di pietra, ville storiche e piazze spettacolari e rinomati festival. Questo nuovo grande progetto live vedrà un’unica tappa in esclusiva anche in Friuli Venezia Giulia, il prossimo 30 luglio (inizio alle 21.30), al Festival di Majano. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Pro Majano, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 16.00 di mercoledì 17 aprile. Info e punti autorizzati su www.promajano.it e www.azalea.it .

“Cuore”, pubblicato nel 1984, contiene brani che sono diventati storia della musica italiana, nella loro attualità, ed inni generazionali come “Notte prima degli esami”. Sul palco del tour estivo Antonello Venditti, accompagnato dalla sua superband, porterà live quelle canzoni insieme a molti grandi successi della sua storia musicale. Antonello Venditti, nato a Roma nel 1949, già da giovane conquista immediatamente la vetta delle classifiche con canzoni che diventano vere e proprie colonne sonore della vita di intere generazioni. Nei suoi spettacoli dal vivo è capace di appassionare e far sognare il pubblico conducendolo in un lungo viaggio attraverso le pagine più emozionanti della storia della musica italiana, pagine che lui stesso ha contribuito a scrivere, dagli anni ’60 fino ai giorni nostri. Considerato fra i più popolari e tra i più prolifici della cosiddetta “Scuola Romana”, dal 1972, anno del suo debutto discografico, ha condensato nel suo repertorio canzoni d’amore e d’impegno sociale. Con quasi 40 milioni di copie è uno tra gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti in carriera.

Fra gli eventi già annunciati al prossimo Festival di Majano troviamo i concerti di Massimo Pericolo (20 luglio), Eiffel 65 e Marvin & Prezioso (29 luglio), Russell Crowe & The Gentlemen Barbers (1° agosto), Wolfmother (4 agosto), Flogging Molly (7 agosto). Ad anticipare festival il grande evento Sunset in the Castle – Degustando il FVG di domenica 2 giugno. Star della 4° edizione al Castello di Susans sarà il fenomeno del sassofono mondiale Jimmy Sax, ad arricchire la serata anche il dj set di Tommy Vee.

Il 64° Festival di Majanoè organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Majano, Associazione regionale tra le Pro Loco, Comunità Collinare del Friuli, Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare.