The Blues Brothers Approved riconquista i teatri italiani nel mito di Jake ed Elwood

Jake ed Elwood, i fratelli Blues, sono tornati e stanno rimettendo sottosopra i principali teatri con The Blues Brothers Approved, la produzione teatrale che dal West End di Londra è finalmente arrivata in Italia per tenere vivo il mito dei mitici The Blues Brothers, diventati un vero fenomeno mondiale in seguito all’uscita dell’iconico film diretto da John Landis, che ha acquisito lo status di Cult Movie e la sua colonna sonora è considerata una delle più belle e amate nella storia del cinema.

Approvata da Dan Aykroyd e da Judith Belushi (la moglie del compianto John), The Blues Brothers Approved è la più grande produzione teatrale al mondo, nonché l’unica originale, che rimette al centro la musica soul & blues con l’obiettivo di dimostrare a tutti che quei suoni e quello spirito sono senza tempo: oltre due ore di show con una imponente scenografia che riproduce fedelmente quell’immaginario e una straordinaria band live, capitanata dal produttore Brad Henshaw nei panni di Jake e impreziosita da un eccezionale corpo di ballo, che fa emozionare il pubblico sulle note di tutti i grandi classici: Everybody, Shake Ya Tail Feather, Sweet Home Chicago, Think, Respect, Gimme Some Loving e tantissimi altri…

Dopo il debutto al Teatro Colosseo di Torino, la tournée italiana prodotta da VignaPR prosegue nei principali teatri italiani sino alla fine del mese: il 19 aprile al Teatro Nuovo Giovanni da Udine (soldout in prevendita da settimane), il 23 aprile a Milano al Teatro degli Arcimboldi, poi a Genova, Legnano, Ancona, Bologna e il gran finale domenica 28 aprile all’Auditorium della Conciliazione a Roma. I biglietti per il tour sono in vendita online su Ticketone.

E, ricordate, questo è il nostro piccolo segreto… non una parola alla Polizia, OK?

Calendario completo:

16.04.2024 – TORINO, TEATRO COLOSSEO

17.04.2024 – BRESCIA, GRAN TEATRO MORATO

18.04.2024 – PADOVA, GRAN TEATRO GEOX

19.04.2024 – UDINE, TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE

20.04.2024 – LJUBLJANA, CANKARJEV DOM

23.04.2024 – MILANO, TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

24.04.2024 – GENOVA, POLITEAMA GENOVESE

25.04.2024 – LEGNANO (MI), TEATRO CINEMA GALLERIA

26.04.2024 – ANCONA, TEATRO DELLE MUSE

27.04.2024 – BOLOGNA, TEATRO EUROPAUDITORIUM

28.04.2024 – ROMA, AUDITORIUM CONCILIAZIONE

Biglietti in vendita su Ticketone.it

Foto: simone di luca