Bibione Olistic Festival. 1-3 luglio 2022

Estate a tutta energia? Sì, ma con uno spazio sempre più qualificato per il benessere della mente. Non è una semplice moda, perlomeno non per Bibione dove i grandi maestri dello yoga e della mindfulness sono in arrivo per la prima edizione di Bibione Olistic Festival, la tre giorni (1.2.3 luglio) di benessere totale che richiamerà sulla stessa spiaggia oltre venti tra i migliori insegnanti del settore.

Tra questi c’è Sara Bigatti (vedi video qui: www.presskit.is/bibione), l’ideatrice e curatrice del progetto online “La Scimmia Yoga” con oltre 400 mila follower in Italia. Dopo aver insegnato in Messico, Indonesia, Taiwan, India, Spagna e Olanda, la celebre yogi farà tappa a Bibione per guidare gli appassionati di ogni livello in un programma unico, grazie al quale imparare le più efficaci tecniche del Vinyasa Yoga e del Yoga Nidra per rigenerarsi e liberarsi dallo stress quotidiano.

A portare sulla spiaggia veneta gli insegnamenti appresi dai saggi indiani e non solo, ci penserà invece Claudio Cedolin Ganapati (vedi video qui: www.presskit.is/bibione), il “Master Yoga Teacher” (massimo livello mondiale per gli insegnanti della disciplina) dello Studium Yoga di Mestre.

Meditazione profonda, respirazione ed esercizi di Qi Gong, l’arte cinese della longevità, saranno i protagonisti delle attività in doppia lingua, italiana e inglese, che consentiranno di approfondire anche le storie antiche dello yoga e la filosofia alla base di una vita felice.

Il primo passo verso lo stare bene inizia anche in vacanza. Questo il messaggio della spiaggia veneta di Bibione che è pronta a ospitare un evento inedito e in una formula tutt’altro che modaiola. Dall’alba al tramonto, saranno oltre 40 le ore di attività open air nei verdi giardini delle terme della località che si affacciano direttamente sul mare: il programma è stato concepito in una formula doppia che consente di frequentare le lezioni di Hatha Yoga, Pranayama e Yoga ormonale, accompagnate da canti e musica dal vivo, danze esperienziali e momenti di Midfulness e Heartfulness, la meditazione dedicata alla pace del cuore e praticata da circa 5 milioni di persone in 160 paesi.

Speciali convenzioni di alloggio per chi prenota entro il 14 giugno. Info su www.olisticfestival.it