Bikerfest dal 9 al 12 maggio 2024 a Lignano Sabbiadoro

La BFI è giunta all’edizione 2024 e, dal 9 al 12 maggio a Lignano Sabbiadoro (UD) spegne le sue 38 candeline confermandosi l’evento motoradunistico più importante e grande d’Europa!

Rimane l’evento Custom che da decenni accomuna le centinaia di migliaia di amanti del settore, e non solo, cogliendo l’occasione per presentare le migliori moto personalizzate dai maggiori preparatori internazionali.

La Daytona Beach del versante europeo, rimane la località balneare di Lignano Sabbiadoro (UD) che anche per quest’anno rinnova l’ospitalità, presso una delle spiagge più belle e amate dai turisti, nonché il posto ideale per godersi uno dei primi weekend di sole e profumo di salsedine.



Mantiene l’ingresso gratuito in tutte le 5 aree cittadine coinvolte dalla kermesse, coinvolgendo tutti gli appassionati che non si sentono di mancare all’indimenticabile 4 giorni. Le 5 diverse location permettono a tutti di vivere al meglio le singole e diverse attrattività e peculiarità proposte.



Uno dei pilastri insormontabile dell’evento resta il Custom Bike Show più storico in Europa (dal 1987), l’esclusività dell’unica data del Campionato Custom Bike Show AMD in Italia e la Finale delle 12 tappe del Campionato Custom Bike Show IMC (Italian Motorcycle Championship) dove si espongono le moto più belle e singolari d’Europa. I premi in palio superano il montepremi di €10.000 con 4 rimborsi spesa da €1.000.

Principali peculiarità della kermesse sono la variegata scelta di attività: come l’Area Demo Ride più importante d’Europa con la presenza Ufficiale delle più importanti Case Moto (oltre 4.000 i Test Drive della scorsa edizione); l’area Off Road; gli apprezzatissimi Moto Tours per scoprire le bellezze (anche UNESCO) che regala il FVG, dal mare ai monti; le varie proposte di musica Rock con oltre 12 concerti; il Pin Up Contest con decine di fantastiche performer; 15 Cucine Etniche diverse; ma su tutto, l’impareggiabile clima di festa allegria, amicizia e internazionalità che contraddistingue da sempre l’evento.



All’insegna della nuova mobilità, l’area e-Mobility Village ripropone il settore dell’elettrico dando la possibilità ai partecipanti di testare gratuitamente i veicoli elettrici e ibridi a 2 e 4 ruote di ogni genere, partendo dai monopattini, passando per l’e-bike, le moto e le auto di ultima generazione.

A completare il ricchissimo pacchetto di attività e passioni, si aggiunge l’impareggiabile scenario dei rombanti V8, della 29° U.S. Car Reunion (il più storico raduno italiano di Auto Made in U.S.A.), con circa 400 esemplari, in parata sulle vie della città.



Insomma un ventaglio di spettacoli da non perdere alla 38a edizione della Biker Fest International!



Prenotate subito la Vs. presenza e seguite gli aggiornamenti sui social e sul sito.



Dal 9 al 12 maggio 2024 a Lignano Sabbiadoro (Udine)