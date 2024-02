Le campane delle chiese suoneranno per annunciare il nuovo vescovo sabato alle 12

L’Ufficio liturgico diocesano ha pubblicato una nota a uso delle Parrocchie, per celebrare l’annuncio del nuovo Arcivescovo di Udine e fornire indicazioni per la preghiera.

«L’attesa e l’arrivo del nuovo Arcivescovo – si legge nella Nota – devono essere caratterizzati da un clima di preghiera che aiuti a riconoscere in Cristo Servo e Pastore, l’origine di ogni ministero. Pertanto, è bene che le comunità cristiane della nostra Arcidiocesi dedichino tempi e momenti alla preghiera per colui che è stato scelto come guida».

Il suono delle campane

In ogni comunità si dia l’annuncio della nomina del nuovo Arcivescovo, all’unisono, con il suono festoso e prolungato delle campane alle ore 12 di sabato 24 febbraio.

Nella Messa

Secondo un’antica consuetudine, nella Preghiera eucaristica, nella sezione delle intercessioni, si prega oltre che per il Papa anche per il Vescovo diocesano e per i ministri della Chiesa. Secondo le norme liturgiche (cf. Decreto Cum de nomine Episcopi della Congregazione per il Culto divino, 05.09.1972), durante la Preghiera eucaristica, il nome del Vescovo da menzionare deve essere quello dell’Amministratore Apostolico. Pertanto, finché il Vescovo eletto Riccardo Lamba non avrà canonicamente iniziato il suo ministero episcopale nella nostra Arcidiocesi si continuerà a ricordare e pronunciare nella Preghiera eucaristica il nome del Vescovo Andrea Bruno Mazzocato.