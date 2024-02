Previsioni Meteo e aggiornamento neve in FVG

Un fronte atlantico sta interessando la regione passando da ovest a est e portando alla rotazione dei

venti al suolo da Scirocco forte a Libeccio moderato. Nel corso delle ultime 24 ore sono piovuti sulla fascia prealpina tra 80 e 120 mm medi (con picchi di 170 mm a Piancavallo e 190 mm circa a Uccea), sulla fascia alpina 50-80 mm, sulla pianura 20-60 mm con accumuli più abbondanti sul Pordenonese, tra 10 e 20 mm sulla costa. Per quanto riguarda la neve i cumulati massimi sono stati tra i 50 e i 70 cm sopra i 1300-1500 m circa; la quota neve si è attestata attorno ai 1000 m sulla fascia prealpina affacciata sulla pianura, accumuli di neve al suolo fino a 500-600 m sulle altre zone ma la quota neve è stata anche inferiore sulla Carnia e sulle zone alpine interne. Lo Scirocco ha soffiato per tutta la mattina sulla costa ma penetrando anche in pianura con raffiche forti e persistenti che hanno visto picchi superiori a 80 km/h su Grado, Lignano e anche Trieste. La persistenza del vento ha portato a mareggiate, specie tra Lignano e Grado, che però non si sono sommate all’effetto di acqua alta: la marea infatti a Grado non ha superato i 100 cm misurati alle 9.

EVOLUZIONE

Il fronte principale sta passando sulla regione con precipitazioni ancora abbondanti, specie sulle Prealpi

Giulie. Il vento è in rotazione da Scirocco a Libeccio moderato. In serata, dopo le ore 20 circa, i fenomeni

si attenueranno: le precipitazioni saranno più moderate e saltuarie. Per tutta la fase notturna vi sarà

quindi un relativo miglioramento nonostante qualche residua precipitazione sparsa. La quota neve in

genere si attesterà sugli 800 m circa con oscillazioni in base alla località.

Neve

Nelle principali stazioni nivometriche del territorio dall’inizio dell’evento sono state registrate le seguenti

altezze di neve al suolo e fresca:



EFFETTI AL SUOLO

Nel corso dell’evento è stata segnalata una valanga sulla pista del Monte Siera, vicino a Sappada, dove in

paese sono caduti 40 cm di neve fresca.

Inoltre, sono stati segnalati un dissesto stradale lungo la SP49 tra Buia a Udine, la momentanea

interruzione della SS 55 a Rigolato a seguito della caduta di due alberi sulla carreggiata, l’esondazione

della roggia con allagamento della rotatoria stradale a Udine e l’allagamento della strada che collega

Fagagna e Farla di Majano. Allagamenti di viabilità si segnalano anche a Campoformido e Reana del

Rojale.

Nel pomeriggio sono stati anche preventivamente chiusi i guadi di Rauscedo-Vivaro e Murlis.

SITUAZIONE FIUMI

Nel bacino del fiume Torre-Isonzo sono stati registrati superamenti del livello di attenzione delle stazioni

idrometriche di Ponte Sambo e Molmentet sul torrente Cornappo, di Attimis sul Torrente Malina e di

Tarcento e Musi sull’asta principale del Torre. La diga di Salcano attualmente scarica una portata

superiore ai 400 mc/s e i livelli a valle della stessa sono sotto il livello di guardia in leggero aumento.

Nel bacino del Torrente Cormor è stato superato il livello di attenzione a Tavagnacco, Colugna e

Basaldella.

Nel bacino del Tagliamento è stato superato il livello di attenzione a Ponte Armistizio e a Travesio.

Lungo l’asta del fiume Livenza sono state superate le soglie di guardia a Sacile e San Cassiano, pertanto

è stato attivato il Servizio di Piena per la competente tratta statale.