Cioccolatiamo, la festa del cioccolato a Udine dal 29 febbraio

Come di consueto, anche quest’anno con l’avvicinarsi della primavera, Udine si prepara ad accogliere gli appassionati del gusto in un evento imperdibile all’insegna del cioccolato, dove si celebrerà il dolce preferito da adulti e bambini in tutti i suoi gusti, colori e combinazioni.

L’appuntamento con “Cioccolatiamo”, la tradizionale fiera del cioccolato artigianale organizzata da Flash Srl e patrocinata dal Comune di Udine, che attira ogni anno centinaia di visitatori golosi, si rinnova infatti anche nel 2024 in piazza Matteotti, da giovedì 29 febbraio a domenica 3 marzo.

Nella piazza più caratteristica del centro storico udinese sarà allestito per l’occasione un tendone, che rimarrà aperto nei giorni indicati dalle 10 del mattino fino alle ore 22 e consentirà di immergersi nel mondo del cioccolato anche in caso di maltempo.

Protagonista assoluto sarà ovviamente il cioccolato grazie a tante novità, assaggi, combinazioni e forme uniche, con tanto spazio anche a eventi speciali, degustazioni e approfondimenti che mescoleranno la cultura, l’arte dei mastri cioccolatieri e tanto divertimento.

Nella sua quindicesima edizione “Cioccolatiamo” intende spostare i riflettori sull’arte della preparazione artigianale dei dolci e dei prodotti a base di cioccolato, proponendo ai visitatori esposizioni, laboratori, corsi e incontri con gli esperti del settore, utili per capire fino in fondo le tecniche tradizionali e moderne della cioccolateria italiana.

Gli espositori provenienti da tutta Italia per la quattro giorni udinese proporranno al pubblico di ogni età tutte le possibili declinazioni del cioccolato: praline, tavolette, cioccolatini, creazioni artigianali, tartufi, dolci lievitati a base di cioccolato, liquori, creme spalmabili, con tante opportunità anche senza glutine o per la cucina vegana.

Un appuntamento quindi da non perdere, soprattutto per i più piccoli, che grazie alle attività del “choco lab” e ai giochi del “choco play” potranno entrare in contatto con il mondo del cioccolato a 360 gradi, dalla selezione e raccolta delle fave di cacao al processo di trasformazione in tavolette e cioccolatini, passando attraverso la storia e la tradizione dei migliori laboratori di cioccolateria in Italia.