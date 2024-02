Maratona Dune al Cinema al Visionario 27-28 febbraio

Siete pronti a tornare su Arrakis? Dopo due anni di attesa, arriva finalmente nelle sale il secondo, attesissimo capitolo di DUNE, diretto ancora una volta da Denis Villeneuve con protagonisti Thimothée Chalamet e Zendaya! Insieme a loro un cast all star che include Florence Pugh, Léa Seydoux, Austin Butler e Javier Bardem! E per chi non ricordasse bene cosa sia successo nel primo capitolo, da non perdere la doppia maratona in programma al Visionario martedì 27 e mercoledì 28 febbraio, quando sarà possibile vedere in sala sia DUNE – PARTE UNO (alle 17.30) sia DUNE – PARTE DUE (alle 20.30)! Martedì 27 le proiezioni saranno in V.O. inglese con sottotitoli in italiano, mercoledì 28 in versione italiana.

Dopo la morte del padre, è arrivato il momento per Paul Atreides di scoprire le sue vere origini e di salvare il remoto pianeta di Arrakis dalla minaccia degli Harkonnen, pronti a tutto pur di continuare a estrarre la preziosa Spezia. Al suo fianco Chani, guerriera dei Fremen, la popolazione nativa di Arrakis che lotta per essere libera, confidando nell’arrivo di un messia capace di salvarli…

Per tutti i “maratoneti” di Dune ci sarà inoltre una golosa sorpresa a cura della cioccolateria Valentinis: un adattamento, ovviamente in cioccolato, dei temi e dei personaggi della saga! E chi vedrà in sala Dune – Parte Due il 27 o 28 febbraio riceverà uno splendido poster del film in omaggio (fino a esaurimento scorte).

Per maggiori informazioni sulla programmazione e per acquistare il biglietto consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine.