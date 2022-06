Come accertarsi che lo studente di ripetizioni online abbia capito le proprie spiegazioni

Per accertarsi che lo studente di ripetizioni online abbia capito le proprie spiegazioni, un insegnante può servirsi di diversi metodi. Tra questi, il fatto di svolgere esercizi o chiedere di ripetere la lezione appena affrontata. A volte è necessario sottoporre all’ascoltatore una serie di domande, per capire se abbia compreso o no. Non tutti gli studenti però sono in grado di definire cosa sia chiaro oppure no, soprattutto i piccoli. Per questo, gliinsegnanti possono mettere in atto diversi stratagemmi. Non esiste un metodo migliore dell’altro, proprio perché gli studenti che prenotano le lezioni hanno personalità, età e livelli diversi e per ciascun alunno può esserci un giusto mezzo per verificare se i concetti spiegati siano stati recepiti. Inoltre, ricordiamo che i prezzi delle ripetizioni di GoStudent non cambiano in base al livello dello studente o alla materie, cambiano solo in base al numero di lezioni incluse nel pacchetto acquistato e nella durata della collaborazione.

Ripetizioni online e spiegazioni: come capire se lo studente abbia compreso o meno le nozioni

Per accertarsi che lo studente di ripetizioni online abbia capito le proprie spiegazioni, occorre fare dei test. Questi ultimi non sempre consistono in prove a cui sottoporlo, come interrogazioni o compiti scritti, esercizi, ma possono riguardare anche semplici domande. Tra le più semplici vi possono essere le seguenti:

Hai capito l’argomento?

Vogliamo provare a ripetere insieme quello che hai compreso?

Puoi ripetere il contenuto del primo paragrafo usando parole semplici?

Cosa non ti è chiaro?

Vuoi un’ulteriore spiegazione?

Se questi possono essere i primi quesiti da porre all’alunno per testare se abbia effettivamente recepito il concetto, non sono gli unici strumenti da usare. A volte i professori più esperti adoperano diverse soluzioni per accertarsi che l’interlocutore abbia un quadro ben chiaro delle sue spiegazioni. Un modo per assicurarsi che lo studente abbia capito è chiedergli di svolgere degli esercizi.

Le prove e gli esercizi

Oltre a ripetere l’argomento e a sottoporre allo studente i quesiti indicati, si possono anche svolgere esercizi di scrittura, riassunti o calcoli. In questo modo infatti è possibile capire se sono ancora presenti lacune e intervenire di conseguenza.. Lavorando insieme al proprio insegnante, gli studenti avranno anche modo di acquisire una maggiore sicurezza. È molto importante però che chi deve apprendere si eserciti in modo autonomo. Le soluzioni da poter adottare per capire se i propri alunni abbiano effettivamente compreso le proprie spiegazioni sono quindi diverse e un bravo insegnante dovrebbe mettere a punto diversi stratagemmi in base allo studente che ha davanti