ENOARMONIE: concerto spettacolo il 7 aprile all’Azienda Pitars

La vita e le avventure di John Low sono protagoniste de Il Mascalzone, un comico e rocambolesco one man show di parole e musica portato in scena domenica 7 aprile, alle ore 18.00 nella sala dell’Azienda Pitars di San Martino a Tagliamento per Enoarmonie.

Una proposta decisamente insolita con l’attore Gianluca Gambino che racconterà la vita e le avventure di John Law, esperto di calcolo delle probabilità, spadaccino, galeotto, studioso di sistemi finanziari, giocatore d’azzardo, fondatore della Banque Royale e della famosa Compagnia del Mississippi, nonché Controllore generale delle finanze del Regno di Francia, vissuto a cavallo tra XVII e XVIII secolo. Coprotagoniste le musiche di Philippe Rameau eseguite al clavicembalo da Maurizio Fornero, uno dei più preparati specialisti italiani di questo strumento.

John Law non è una figura storica molto nota, ma di certo molto interessante perché se oggi tutti usiamo i biglietti di banca o la moneta elettronica anziché sacchetti di monete d’oro e d’argento, lo dobbiamo anche a questo incredibile avventuriero scozzese degno di Casanova, Cagliostro, Prévost, Da Ponte, Barry Lyndon o i personaggi di Daniel Defoe. Insomma, come ha scritto John Kenneth Galbraith nella sua Storia dell’economia, “il più innovativo mascalzone in campo finanziario di tutti i tempi”. L’autore del testo e regista dello spettacolo, nonché esperto della intima relazione tra gastronomia e musica nel secolo dei lumi, Corrado Rollin, sarà l’enorelatore della serata ovviamente correlando al suo progetto i vini dell’Azienda Pitars.

Il Festival Enoarmonie è curato dall’Associazione Musicale Sergio Gaggia di Cividale, ideatrice di una formula che abbina all’ascolto della grande musica da camera l’assaggio dei migliori vini del territorio regionale e non solo. Tutto questo in luoghi spesso insoliti e ricchi di fascino: i pomeriggi musicali viaggiano, infatti, tra antiche dimore nobiliari e moderne cantine, che si trasformano in speciali auditorium.

Maggiori informazioni sul sito sergiogaggia.com