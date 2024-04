Sexto ‘Nplugged. I concerti in programma dal 3 al 7 luglio

Organizzato dall’Associazione Culturale Sexto, Sexto’Nplugged si è consolidato come una delle proposte culturali di rilevanza nazionale. Giunto quest’anno alla sua diciannovesima edizione, il festival sposa la commistione tra contesto storico e musica contemporanea anche con una serie di eventi collaterali ed iniziative originali che rendono Sexto un’esperienza diffusa in grado di spaziare tra musica, arte, cinema, design ed ecologia, grazie a location uniche ed alle collaborazioni volte a valorizzare il turismo culturale in ambito storico, naturalistico ed esperienziale.

Negli ultimi anni Sexto’Nplugged è diventato un punto di riferimento a livello nazionale per i festival boutique, grazie alla sua location contenuta ma di grande impatto e valore storico, artistico e naturalistico, puntando alla qualità, all’esclusività e ad una fruizione esperienziale per lo spettatore. Importanti nella crescita le collaborazioni con realtà imprenditoriali e artistiche, tra le più rilevanti Cittadellarte e Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, artista indiscusso di fama internazionale.

Oltre ai concerti presenti in Piazza Castello a Sesto al Reghena (PN) dal 3 al 7 luglio, Sexto’Nplugged, anche quest’anno sarà attiva l’area Sexto Lounge, che verrà allestita in Piazzetta Burovich. Ad ingresso gratuito, l’area si presenta come un salotto a cielo aperto ed ospiterà, prima e dopo i concerti, dei dj set tutti al femminile, mostre d’arte e installazioni, oltre che la zona food and drink.

L’impegno dell’Associazione Culturale Sexto prosegue per tutto l’anno, con eventi targati Sexto’Nplugged che spaziano dalle rassegne cinematografiche/cineforum a concerti in collaborazione con club locali, Convergenze (il festival ad impatto green e spin off di Sexto’Nplugged), eventi artistici e culturali che arricchiscono il territorio ed accompagnano al festival in programma in estate nella Piazza Castello di Sesto al Reghena (PN).

Slowdive, la band di punta nel panorama shoegaze approda a Sexto ‘Nplugged all’interno di un lungo tour mondiale che sta segnando un sold out dopo l’altro. Con loro sul palco gli I Hate My Village, la superband tra le più amate nel panorama indipendente italiano, che ritorna live con il nuovo album in arrivo in primavera. Cosmo, artista pop e antipop al contempo, sperimentatore, ci farà ballare con un nuovo spettacolo che si tramuterà come sempre in una energica festa collettiva. Jadu Heart per la prima volta in Italia, condividono il palco con BDRMM per una serata esplosiva all’insegna delle nuove band inglesi in ascesa ma già riconosciute a livello internazionale, che riescono a fondere molti generi musicali in un sound originale e unico. Tony Ann, la nuova promessa virtuosa della musica neoclassica, prosegue il tour mondiale in questa data estiva dopo i due già sold out di maggio a Milano. Una conferma con A Toys Orchestra e una veloce ascesa per Marta Del Grandi, entrambi tra le più interessanti realtà alternative e sperimentali del panorama italiano, in una serata a ingresso gratuito