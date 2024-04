Il tour teatrale di Ruggero de I Timidi fa tappa a Udine sabato 23 aprile

Citando una sua canzone “Torna a Udine” Ruggero de I Timidi, ed è sempre una festa tornare a casa. Ultimissimi biglietti disponibili per la tappa udinese del tour che sta registrando sold out in tutti i teatri italiani, dal Nord al centro al Sud, isole comprese. Ovunque l’accoglienza per l’artista friulano, da anni residente a Milano, è stata calorosa.



L’appuntamento al Teatro Palamostre di Udine (Piazzale Paolo Diacono 5) è sabato 23 marzo alle 21 con “La grande timidezza”, il nuovo spettacolo teatrale di Ruggero de I Timidi e Fabiana Incoronata Bisceglia. Uno show musicale in cui convivono «intelligenza artificiale e idiozia naturale, realtà virtuale e massaggi romantici, viaggi nel tempo e loop station, autotune e canzoni medievali». Tra vecchi successi e nuove hit, uno spettacolo dove Ruggero si conferma l’unico artista che riesce ad essere il Product Placement di sé stesso.

Dopo aver celebrato i 10 anni di carriera con il “documentarello” (documentario e musicarello) “Ruggero, 10 anni di timidezza” (iscritto al David di Donatello 2024), Ruggero de I Timidi torna sulle scene teatrali con “La Grande Timidezza”. Lo spettacolo, eclettico nella sua essenza, fonde momenti musicali, sketch umoristici e reinterpretazioni inedite di classici, il tutto arricchito dalla presenza di Fabiana Incoronata Bisceglia, definita da Ruggero “innanzitutto diva, poi casualmente anche moglie”.

La performance è impreziosita da una scenografia video unica che, mentre mescola elementi di realtà aumentata, si ispira all’estetica vintage dei primi film muti di Méliès, con accenni che ricordano il fascino del Festivalbar.

Questo spettacolo rappresenta un nuovo capitolo nella carriera di Ruggero de I Timidi, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente che intreccia passato e avanguardia.

RUGGERO DE I TIMIDI è il cantante da night che mancava in questi anni, un cocktail perfetto che mescola modernità e vintage. Con le sue canzoni affronta tematiche che gli altri cantanti non hanno il coraggio di affrontare, sia in amore che nella vita di tutti i giorni, canzoni che vanno dritte al sodo e che sono diventate veri e propri inni: “Timidamente io”, “Notte Romantica”, “Padre e Figlio”, “La Canzone dell’Estate” e la sua personalissima versione di “Hallellujah”.

Dopo essersi fatto conoscere tramite web è stato lanciato in radio prima da “Ciao Belli” su Radio Deejay e poi dallo “Zoo di 105” su Radio 105, con varie incursioni a “La Zanzara” di Giuseppe Cruciani su Radio 24. Per quanto riguarda la tv, ha partecipato a “Tu Si Que Vales” su Canale 5, “Quelli che il calcio” su Rai 2, “Go Special” su Italia 1 e “Zelig Time” su Zelig Tv.

Ha al suo attivo oltre 600 concerti. Si è esibito nei principali club e teatri italiani. Tra gli altri: Alcatraz, Fabrique, Elfo Puccini, Teatro della Luna (Milano), Carroponte (Sesto San Giovanni), Live Club (Trezzo sull’Adda), Flog (Firenze), Largo Venue (Roma), Vox (Nonantola), Hiroshima (Torino), New Age (Treviso), Teatro Ristori (Verona), Arena del Mare (Genova). Dopo le tournée teatrali: “Ruggero de I Timidi Christmas Show” (2014-2015-2018), “Spruzzi di Gloria” (2017), “Giovani Emozioni – Il Musical” (2019), “Just Ruggero” (2022), attualmente è in tournée con “La grande timidezza”.



L’UOMO SOTTO LA PARRUCCA

Ruggero de I Timidi è un personaggio nato nel 2013, scritto e interpretato da Andrea Sambucco, nato a Udine nel 1975, si è trasferito nel 2007 a Milano per intraprendere la carriera artistica, partecipando a “Zelig”, “Colorado”, “Central Station”, “Glob”, “Quelli che il calcio”, “Wikitaly”, “90 Special”. Nel 2014 fonda Produzioni Timide, agriturismo dello spettacolo che dirige assieme alla moglie Fabiana Bisceglia.

IL TOUR:

25/01 CREMONA – CineTeatro Filo SOLD OUT

26/01 BRESCIA – Teatro Santa Giulia SOLD OUT

27/01 TRENTO – Teatro di Meano SOLD OUT

28/01 VICENZA – Teatro Astra

02/02 GENOVA – Teatro Stradanuova SOLD OUT!

03/02 GALLARATE (VA) – Teatro Condominio

04/02 TREVIGLIO (BG) – Teatro Nuovo

09-10/02 CANTU’ (CO) – Teatro San Teodoro

16/02 CATANIA – Teatro Ambasciatori

17/02 PALERMO – Teatro Jolly

18/02 CATANZARO – Teatro Comunale

20-21/02 ROMA – Teatro De’ Servi

27/02 BARI – Teatro Abeliano

28/02 NAPOLI – Teatro Troisi

29/02 POTENZA – Teatro Don Bosco

01/03 LECCE – Teatro Paisiello

14/03 FIRENZE – Teatro Puccini

15/03 ANCONA – Teatro Sperimentale

16/03 PERUGIA – Teatro Brecht

17/03 ORTONA (CH) – Teatro Tosti

18/03 BOLOGNA – Teatro Dehon

22/03 ALBA (CN) – Teatro Sociale

23/03 UDINE – Teatro Palamostre

05/04 MIRA (VE) – Teatro Villa dei Leoni

06/04 VERONA – Teatro Ristori

07/04 VENARIA REALE (TO) – Teatro Concordia

09-10/04 MILANO – Teatro Martinitt

12/04 BRONI (PV) – Teatro Carbonetti

14/04 TRIESTE– Teatro Miela

19/04 SELARGIUS (CA) – Teatro Comunale Si ‘e Boi

20/04 ALGHERO (SS) – Teatro Civico

Biglietti disponibili alle biglietterie dei teatri e su Vivaticket