Far East Film Festival. I film da vedere sabato 26 giugno 2021

La terza giornata del FEFF 23 è, senza dubbio, una giornata in cui si parla d’amore. O meglio: in cui si declina la parola “amore” attraverso i generi. A cominciare dal documentario filippino Life in 24 Frames a Second di Saw Tiong Guan, che il Festival presenta in anteprima mondiale, dove quattro grandi autori come John Woo, Anurag Kashyap, Rithy Panh e Lav Diaz raccontano che l’amore per il cinema (appunto) li ha letteralmente salvati da una vita di povertà e di abusi. Ricordiamo che a John Woo è anche dedicato il libro John Woo e il Crime Movie di Hong Kong, che l’autore Andrea Venuti presenterà durante le dirette streaming del mattino.

Se The Way We Keep Dancing di Adam Wong (anteprima europea) racconta, invece, l’amore di un gruppo di giovani “creativi” (rapper, ballerini, influencer) per un quartiere di Hong Kong, rivendicando il proprio senso di appartenenza a ritmo di hip hop, l’amore fraterno e difficile tra una ragazza e una bambina ospiti di una casa-famiglia fa volare le delicatissime emozioni di The Goldfish: Dreaming of the Sea della regista giapponese Ogawa Sara (anteprima europea). Lo stesso amore difficile, questa volta paterno (tra un venditore ambulante di mezz’età e un bambino abbandonato), che poi ritroviamo nel road movie cinese Like Father and Son di Bai Zhiqiang (anteprima internazionale).

Ed eccoci arrivare ad uno dei titoli-rivelazione del FEFF 23. Se pensate che sul tema delle love story sia stato già detto tutto, è solo perché non avete ancora visto My Missing Valentine del taiwanese Chen Yu-hsun (European Festival Premiere). Cosa succede quando la dolce Hsiao-chi capisce di essersi persa il giorno di San Valentino? Persa. Letteralmente. Nel senso che si addormenta di sabato e si sveglia di lunedì! Fantasy e romanticismo camminano assieme in una commedia, brillante e sorprendente, che rinnova gli ormai polverosi standard sentimentali hollywoodiani…

Ricordiamo che il Far East Film Festival 23 si sta svolgendo sia in versione fisica, al Visionario e al Cinema Centrale di Udine, sia in versione digitale, sulla piattaforma gestita con il supporto tecnico di MYmovies.

Visionario

Ore 8.45

THE WAY WE KEEP DANCING

Regia di Adam Wong

(Hong Kong, 2021)

Dalle 10.30 alle 12.30

FEFF Talk in diretta streaming

Oggi si parla di fantascienza coreana, del documentario filippino Life in 24 Frames at Second e del libro John Woo e il Crime Movie di Hong Kong di Andrea Venuti.

Ore 11.30

THE GOLDFISH: DREAMING OF THE SEA

Regia di Ogawa Sara

(Giappone, 2021)

Ore 13.30

SHOCK WAVE 2

Regia di Herman Yau

(Hong Kong, 2020)

Ore 14.15

LIFE IN 24 FRAMES A SECOND

Regia di Saw Tiong Guan

(Malaysia, 2021)

Ore 16.00

SEOBOK

Regia di Lee Yong Zoo

(Corea del Sud, 2021)

Ore 18.30

LIKE FATHER AND SON

Regia di Bai Zhiqiang

(Cina, 2020)

Ore 21.45

MY MISSING VALENTINE

Regia di Chen Yu-hsun

(Taiwan, 2020)

Cinema Centrale

Ore 16.45

THE GOLDFISH: DREAMING OF THE SEA

Regia di Ogawa Sara

(Giappone, 2021)

Ore 19.15

BLUE

Regia di Yoshida Keisuke

(Giappone, 2021)

Ore 22.00

LIMBO

Regia di Soi Cheang

(Hong Kong, 2021)