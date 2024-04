Frana sull’autostrada tra Carnia e Pontebba. Traffico bloccato

Alle ore 6.30 circa di oggi, 1 aprile 2024, i Vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti con le squadre dei distaccamenti di Gemona e Tarvisio per una frana che ha invaso la carreggiata in entrambi sensi di marcia dell’autostrada A23 al km. 64 nel comune di Amaro (UD). Le squadre giunte sul posto si sono sincerate che non vi fossero persone ferite e hanno assistito gli autisti e i passeggeri dei veicoli, nessuno dei quali colpiti dai massi, che erano rimasti bloccati nell’area interessata dal movimento franoso. Al momento l’autostrada è chiusa in entrambi i sensi di marcia tra i caselli di Carnia e Pontebba. Sul posto sono presenti anche Polizia Stradale e personale del concessionario autostradale.