Previsioni meteo pasquetta. Lunedì 1 aprile

Domenica 31 marzo Sulla regione affluiranno correnti umide provenienti da sud che raggiungeranno la massima intensità al passaggio di un fronte freddo tra domenica e lunedì. Precipitazioni abbondanti sulla zona montana, da deboli a moderate altrove ma con rovesci e temporali sparsi; quota neve a 2000 m. Soffierà Scirocco moderato e in quota vento sostenuto da sud con possibili raffiche anche forti. Nella notte rovesci e temporali sparsi.

Lunedì 1 aprile : al mattino precipitazioni che interesseranno principalmente la zona montana,

dalle ore centrali il passaggio del fronte porterà a rovesci e temporali sparsi su tutta la regione che

potrebbero poi continuare anche in serata e nella notte; quota neve ancora a 2000 m circa.

Precipitazioni intense o localmente molto intense sulla zona montana, su pianura piogge da

abbondanti ad intense, sulla costa moderate. Sulla costa al mattino soffierà Scirocco moderato con

raffiche anche sostenute e non si escludono del tutto mareggiate tra Lignano e Grado. In quota

soffierà vento da sud con raffiche forti.