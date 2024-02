Mahmood a Lignano Sabbiadoro 12 agosto 2024

È in uscita venerdì 16 febbraio “Nei letti degli altri”, il nuovo album di Mahmood. Il cantautore amatissimo dal pubblico, già due volte vincitore del Festival di Sanremo, annuncia per l’occasione anche le prime date del “Summer Tour 2024”, che lo vedrà protagonista dei più importanti festival estivi italiani, non prima di aver attraversato tutta Europa con il suo “European Tour” primaverile. Buone notizie per i fan del Nordest: Mahmood sarà infatti sul palco del Lignano Sunset Festival, all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, il prossimo 12 agosto (inizio ore 21.30). I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srt, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, Mahmood conta oggi 29 dischi di platino e 7 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero ed ha oltre 3 miliardi di stream totali all’attivo

Mahmood parteciperà alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con “Tuta gold”, dopo aver vinto per due volte la kermesse, nel 2019 con “Soldi” (4 dischi di platino) e nel 2022 con “Brividi” (7 dischi di platino) in coppia con Blanco. Nella serata di venerdì 9 febbraio dedicata alle cover, si esibirà con il brano “Come è profondo il mare” di Lucio Dalla, accompagnato dai Tenores di Bitti Remunnu ‘e Locu, gruppo storico di canto a tenore.

Con il nuovo album ”Nei letti degli altri”, Mahmood presenta invece nuovi lati di sé e del suo modo di fare musica, raccontandosi sempre più in modo autentico. Con una narrativa empatica, che parla anche per immagini, il disco presenta un’estetica accurata e sfaccettata che va all’essenza delle cose, esaminando nel profondo le meravigliose – a volte crudeli – dinamiche delle relazioni, assieme a tutto ciò che esse smuovono. Nei prossimi live estivi, tra cui quello a Lignano Sabbiadoro, Mahmood presenterà una scaletta fatta di tutti i suoi successi, oltre alle hit contenute nel prossimo disco in uscita.

Fra i concerti già annunciati al Lignano Sunset Festival troviamo l’happening metal dell’estate, con protagonisti, il 19 agosto all’Arena Alpe Adria, Amon Amarth, Insomnium e Kanonenfieber. Info e biglietti su www.azalea.it .