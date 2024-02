Udine Comics&Games. 10-11 febbraio 2024

Il weekend di Udine Comics&Games si avvicina con nuovi aggiornamenti.

Udine Comics&Games, che si terrà questo weekend (10 e 11 febbraio 2024) alla Fiera di Udine – Campus Friuli: la fiera della cultura pop unisce ad Udine coloro che condividono la passione per i fumetti, videogiochi, illustrazioni, figurine, gadget, cosplay e molto altro.



Sabato 10 febbraio lo show comincerà alle ore 14 sul palco principale con la stand-up comedy sulle

censure degli anime giapponesi in Italia a cura di BHC Animazione.

Successivamente alle ore 15, il pomeriggio sarà tutto all’insegna della musica: il Pianista degli Anime

Edoardo Brugnoli ci farà giocare con il suo quiz sulle sigle, le ost e le colonne sonore degli anime più

amati.

Alle ore 16, la cantante ufficiale del Winx Club Elisa Rosselli si esibirà in un live per celebrare le Fate

di Alfea.

Proseguiamo con l’ospite d’onore, perché alle ore 17 arriverà la magnifica Cristina D’Avena, per

scatenerarsi con le sigle dei cartoni animati più belli che hanno fatto la storia della televisione

italiana.



Domenica 11 febbraio, dopo la replica dello show di BHC alle ore 12, si proseguirà con il live della band punk SPORK alle ore 14 sul palco gaming mentre, sul palco principale, si terrà la gara cosplay. Alle ore 15 sul main stage ci sarà lo spettacolo Alieni di Adrian Fartade, YouTuber che si occupa di divulgazione scientifica con un occhio di riguardo per le nuove generazioni.

Altro special guest è Danilo Bertazzi, che ricordano tutt? come Tonio Cartonio, nel suo

intramontabile programma La Melevisione. Il suo talk inizierà alle ore 16 sul palco principale.

Sul main stage di Udine Comics&Games alle ore 17 arriverà, infine, Rocco Siffredi, per parlare della

sua carriera, di cultura del rispetto, di educazione sessuale e di inclusività e come questi temi si

intrecciano con l’arte del cosplay e dei trend attuali all’interno della cultura nerd.



Ad Udine Comics&Games ci saranno i due illustratori emergenti EPZ ed Eliasals che esporranno le loro opere in fiera. Sarà presente tutto il weekend anche l’Associazione Italiana Ufficiale di Ghostbusters, per mostrare tutti gli accessori e cimeli dei film. Inoltre, troverete gli “acchiappafantasmi”, per fare video e foto in vostra compagnia! Inoltre, le associazioni ludiche La Tana dei Goblin Udine e Friuli War Games e quelle sportive Ludosport e La Sala d’Arme Achille Marozzo, faranno provare, rispettivamente, nuovi e vecchi giochi da tavolo, e potrai imparare ad usare la spada laser come un vero Jedi o imparare le arti marziali italiane.

E per tutti gli appassionati di calcio, sabato 10 e domenica 11 Febbraio a partire dalle ore 15 presso lo

stand WLT Gaming, ci sarà il torneo EA Sports FC24 in collaborazione con Udinese eSports D-Link.

Udine Comics&Games è il luogo perfetto per ritrovarsi, fare nuove amicizie e avvicinarsi alle novità.

La prevendità online è già attiva, ed è possibile fare un abbonamento.