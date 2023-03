Nuovo supermercato Despar in centro a Udine

La famiglia Despar si allarga in Friuli-Venezia Giulia con un nuovo punto vendita affiliato: è stato inaugurato a Udine il nuovo Despar al piano terra dell’edificio all’angolo fra Via Cesare Battisti e via Del Gelso, aperto in affiliazione ad Aspiag Service srl, concessionaria dei marchi Despar, Eurospar ed Interspar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia.

Dopo la chiusura nell’ottobre 2022 del precedente negozio ad altra insegna che occupava gli spazi di via Battisti, la società friulana – storico partner di Despar in regione – ha deciso di intervenire e promuovere l’apertura di quello che è il quarto punto vendita dei Despar del Gallo in Friuli-Venezia Giulia, dopo Corno di Rosazzo, Trieste e Gorizia. Nel nuovo negozio trovano posto i reparti di gastronomia, caratterizzato da una cucina a vista con chef in grado di eseguire anche preparazioni espresse, di macelleria con apposito maturatore per la frollatura delle carni, panetteria e pasticceria con pane fresco e prodotti dolciari preparati da un fornitore locale, un’ampia zona con i banchi self service e per prodotti take away, oltre a un fornitissimo reparto dedicato ai vini, dove i clienti possono contare su un’elevata scelta di referenze, con moltissime etichette provenienti dalle cantine dei produttori friulani. Completa la ricca offerta di servizi proposti dal nuovo punto vendita Despar il comodo servizio di spesa online, sia con ritiro in negozio che con consegna a casa, organizzata con cura direttamente dal personale del supermercato. «La chiusura del punto vendita precedente ancora lo scorso ottobre – è il commento di Loris Furlanich, dei Despar del Gallo– aveva lasciato il quartiere sprovvisto di questa tipologia di servizio. Il nostro nuovo negozio a insegna Despar e il nostro format esclusivo siamo certi che contribuiranno al meglio a dare nuovo lustro a una zona estremamente centrale e strategica, creando anche nuova occupazione sul territorio». La nuova apertura di Udine conferma le strategie di crescita di Despar (Aspiag Service) e dei suoi affiliati, orientate alla massima qualità, a un’eccellente esperienza di acquisito e a una ancor più forte vicinanza al territorio, anche in termini di nuova occupazione: l’apertura di questo punto vendita permetterà infatti l’assunzione da parte di 12 nuovi collaboratori, tutti residenti sul territorio. “Siamo felici di sostenere i piani di sviluppo del nostro partner affiliato in regione – ha commentato Fabrizio Cicero Santalena, Direttore Regionale Despar per il Friuli Venezia Giulia e Direttore Vendite Area Affiliati per il Triveneto, l’Emilia Romagna e la Lombardia – a cui ci lega non solo un proficuo rapporto di collaborazione ma anche la condivisione dei valori di attenzione al territorio e alle persone, che da sempre rappresentano i pilastri della nostra filosofia. Oggi in Friuli-Venezia Giulia Despar (Aspiag Service) arriva così a contare 131 punti vendita, di cui 80 diretti e 51 affiliati con un forte radicamento territoriale in tutte le province della nostra regione. La crescita del nostro modello di affiliazione sta a rappresentare non solo un valore aggiunto per la nostra rete vendita, ma anche il rafforzamento della nostra proposta commerciale basata da sempre sulla qualità, sulla convenienza, sulla completezza dell’offerta e sull’eccellente livello di servizio al cliente.”