Rammstein sabato 1 luglio 2023 a Padova

Dopo lo straordinario concerto che abbiamo potuto ammirare quest’estate a Torino, i Rammstein mantengono la promessa e tornano in Italia nel2023! Per la precisione, l’unica data italiana del loro nuovo tour europeo si terrà sabato 1° luglio 2023 allo Stadio Euganeo di Padova.



I biglietti saranno disponibili su Ticketone alle ore 10:00 di martedì 6 settembre per gli iscritti a LIFAD, il fan club ufficiale della band. La prevendita generale partirà alle ore 10:00 giovedì 8 settembre.



I Rammstein torneranno quindi in tour negli stadi di tutta Europa per la terza volta consecutiva, presentando quello che è stato definito dai media come uno show monumentale, fatto di fuoco, esplosioni e potenza pura.

I Rammsteinsono una industrial metal band tedesca che si è formata a Berlino nel 1993. Sono tra i gruppi teutonici che cantano in lingua madre di maggior successo di ogni tempo a livello internazionale, considerando gli oltre venti milioni di dischi venduti. Il primo album vede la luce nel 1995, Herzeleid presentava una strana ma coinvolgente commistione di generi e influenze elettroniche modulati dall’esperienza di Kraftwerk, Depeche Mode e Nine Inch Nails, che permette al sestetto di posizionarsi nell’underground. Con il successivo disco Sehnsucht (1997), che conteneva il famoso singolo Du Hast, i Rammstein sfondano anche negli Stati Uniti e supportano i Kiss nella tournée del 1999. Con la release di Mutter, 2001, la band consacra il proprio nome nel firmamento delle superstar della musica pesante, riuscendo anche a partecipare a diverse colonne sonore di pellicole cinematografiche di successo come Matrix, Resident Evil e xXx. Vero punto di forza del combo sono le esibizioni dal vivo, nelle quali un muro di suono imponente viene accompagnato da un studiato contorno di esplosioni e fiammate spesso emesse dagli stessi membri del gruppo attraverso lanciafiamme e trovate sceniche di varia natura, rendendo i propri show unici nel genere e tra i più spettacolari e affascinanti mai visti su un palco.

Linka foto della band:

I dettagli della data:

RAMMSTEIN

Sabato 1° luglio 2023

Padova, Stadio Euganeo

Apertura cancelli ore 15:00

Inizio concerto ore 20:00