Tarvisio in Cioccolato dal 16 al 18 aprile 2022

Dal 16 al 18 aprile 2022 dalle 10 alle 20, nella centralissima piazza dell’Unità, torna “Tarvisio in Cioccolato – CioccolatiAmo”, la grande Festa del Cioccolato Artigianale dedicata a grandi e piccini. L’attesissima rassegna a ingresso libero dedicata al “Cibo degli dei” avrà per protagonista assoluto il cioccolato con tanti assaggi e moltissime novità. Per tre giorni ci saranno golosità e tanto cioccolato per tutti con i Maestri cioccolatieri di Perugia e la Ciokoschool della prima Fabbrica Culturale del Cioccolato Itinerante in Europa, a disposizione per visite guidate gratuite e degustazioni aperte a tutti. Tra gli appuntamenti proposti, anche il Laboratorio per bambini “Le mani in psata”. In collaborazione con l’Artigiano Perugino è previsto inoltre un ricchissimo calendario di appuntamenti golosi che mescoleranno cultura, sapori e divertimento e incontri con i Maestri cioccolatieri. Una confortevole struttura coperta 8×8 ospiterà i selezionatissimi espositori provenienti da tutta Italia.

Sarà piazza dell’Unità a ospitare la manifestazione a ingresso libero – in co-organizzazione con il Comune di Tarvisio – che anche in questa edizione si propone di dare risalto alla preparazione artigianale dei dolci e dei prodotti al cioccolato e potrà contare sulla presenza di laboratori, esposizioni, degustazioni, corsi e incontri con gli esperti del settore puntando l’attenzione sulla qualità delle materie prime adottate.



Verranno utilizzate infatti solo fave di cacao dell’Ecuador (National Arriba), pertanto cacao di qualità, ricco in termini scientifici di magnesio, ferro e vitamina C, vitamine del gruppo B, e oligoelementi come zinco, rame e selenio. Questo tipo di cioccolato contiene infatti un’alta percentuale di flavonoidi, gli antiossidanti per eccellenza.

Espositori selezionatissimi per tre giorni proporranno al pubblico di tutte le età in una confortevole struttura coperta 8×8 tutte le possibili declinazioni del cioccolato: praline, tavolette, spezzati, dragées, creazioni artigianali e artistiche di cioccolato fondente purissimo, tartufi, cuneesi, dolci lievitati a base di cioccolato, liquori, frutta tuffata nel cioccolato fondente e al latte, spalmabili, con particolare attenzione anche per i celiaci e per la cultura vegana. E naturalmente, considerato il periodo pasquale, non potranno mancare le Uova di cioccolato. Si potrà assaggiare, ammirare e acquistare insomma tutto quanto ruota attorno al magico mondo del cioccolato.

L’edizione 2022 della manifestazione che farà felici i golosi e gli amanti di quello che i Maya definivano “il cibo degli dei” sarà arricchita da numerosi eventi nel corso dei quali i Maestri cioccolatieri illustreranno ai visitatori il procedimento adottato per la preparazione del cioccolato così da far meglio conoscere e apprezzare i loro prodotti artigianali.

La rassegna offrirà come sempre golosità e tanto cioccolato per tutti. Non mancheranno specialità artigianali e produttori da varie regioni italiane e oltre ai Maestri cioccolatieri di Perugia.

E sarà presente in piazza anche la Prima Fabbrica Culturale del Cioccolato Itinerante in Europa dove poter assistere dal vivo all’intero ciclo di produzione del cioccolato. La Ciokofabbrica, a disposizione per le visite guidate gratuite, presenterà in un unico contesto la storia, la tecnologia produttiva, il profilo sensoriale e la lavorazione del cacao: la dimostrazione del processo tecnico-produttivo del cioccolato a partire dalle fave fermentate di cacao fino al prodotto finale, sarà curata dal Maestro Cioccolatiere Fausto Ercolani e alla fine ai visitatori verrà fatto assaggiare il cioccolato appena prodotto.

Non mancheranno infine laboratori per bambini (e non solo) che permetteranno di provare l’esperienza di “fare un cioccolatino a casa”.

Si potrà imparare “come fare una pralina a casa” e assistere alla produzione artigianale delle materie prime di crema spalmabile alla nocciola e assaggio su fette di pane fresco. Il Laboratorio per i bambini e adulti “Le mani in pasta” offrirà al pubblico piccoli consigli tecnici e pratici per la produzione di cioccolatini e tavolette ripiene e del cioccolatino tipico Perugino.

“Tarviso in Cioccolato – CioccolatiAmo” si terrà in Piazza dell’Unità dal 16 al 18 aprile 2022 e troverà gli stand aperti dalle 10 alle 20, con ingresso libero.

PROGRAMMA

Sabato 16 aprile

ore 10:00 – Apertura stand del cioccolato

ore 11:00/13,00 – Apertura laboratorio – Ciokoschool – bean to bar (dalle fave di cacao al cioccolato) dimostrazione e spiegazione del processo tecnico-produttivo del cioccolato a partire dalle fave fermentate a cura del maestro Cioccolatiere Fausto Ercolani.

ore 15:00/16:30 – “come fare una pralina a casa” breve corso per la realizzazione di praline ripiene e degustazione delle stesse.

ore 16,30/17,30 – “Merenda in fabbrica” produzione artigianale delle materie prime di crema spalmabile alla nocciola da degustare con il pane fresco per tutti i partecipanti.

ore 18:00/19,00 – “Le mani in pasta” Laboratorio per i bambini e adulti con piccoli consigli tecnici e pratici per la produzione di cioccolatini e tavolette ripiene e degustazione delle medesime.

ore 20:00 – Chiusura stand

Domenica 17 aprile

ore 10:00 – Apertura stand del cioccolato

ore 10:00/11:00 11:30/13:00 – Dimostrazione e spiegazione del processo tecnico-produttivo del cioccolato a partire dalle fave di cacao fermentate, degustazione di fave di cacao tostate.

ore 15:00/16:30 – “come fare una pralina a casa” breve corso perla realizzazione di praline ripiene e degustazione delle stesse.

ore 16,30/17,30 – “Merenda in fabbrica” produzione artigianale delle materie prime di crema spalmabile alla nocciola da degustare con il pane fresco per tutti i partecipanti.

ore 18:00/19,00 – “Le mani in pasta” Laboratorio per i bambini e adulti con piccoli consigli tecnici e pratici per la produzione di cioccolatini e tavolette ripiene e degustazione delle medesime.

ore 20:00 – Chiusura stand

Lunedì 18 aprile

ore 10:00 – Apertura stand del cioccolato

ore 10:00/13:00 – La storia del cacao con spiegazione del processo tecnico-produttivo dalla tostatura alla produzione del cioccolato.

ore 15:00/16:30 – “Le mani in pasta” Laboratorio per i bambini e adulti – Produzione e degustazione del cioccolatino tipico Perugino.

ore 17:00/18:30 “Merenda in fabbrica” produzione artigianale delle materie prime di crema spalmabile alla nocciola da degustare con il pane fresco per tutti i partecipanti.

ore 20:00 Chiusura manifestazione.