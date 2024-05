Timent Run 10K domenica 26 maggio la corsa lungo il corso del Tagliamento

Conto alla rovescia per la quinta edizione della gara podistica organizzata dall’Athletic Club Apicilia con l’obiettivo di valorizzare l’ambiente naturalistico del Tagliamento. Partenza alle 9.30 da Piazza Indipendenza. Ospite d’onore, Anna Incerti

Giorni di vigilia per la quinta edizione della Timent Run 10K, gara sui 10 chilometri che domenica 26 maggio si svilupperà lungo il corso del Tagliamento, unendo idealmente centri di Latisana e Ronchis, nella Bassa Friulana, non lontano da Lignano Sabbiadoro.

Il via sarà dato alle 9.30 da Piazza Indipendenza, poi la gara organizzata dall’Athletic Club Apicilia si svilupperà su un tracciato – omologato dalla Federazione italiana di atletica leggera – che si preannuncia divertente e scorrevole, con il Tagliamento a disegnare per lunghi tratti la rotta dei podisti. Quasi duecento gli iscritti alla prova competitiva, in rappresentanza di molte società sportive del Triveneto e dell’Emilia Romagna. Ma il numero non è definitivo: gli ultimi pettorali saranno assegnati in Piazza Indipendenza nel pomeriggio di sabato 25 maggio.

Testimonial dell’evento, Anna Incerti, una delle più grandi maratonete italiane di sempre. Campionessa europea nel 2010 e vincitrice della mezza maratona dei Giochi del Mediterraneo nel 2009, è stata la prima atleta italiana a partecipare a tre edizioni della maratona olimpica (2008, 2012 e 2016). Ha preso parte a cinque Campionati Europei, contribuendo per tre volte all’oro a squadre vinto dall’Italia, e nella sua lunga carriera, conclusasi alla fine del 2022, si è pure aggiudicata sei titoli tricolori assoluti tra strada e pista. Tra gli atleti attesi al via anche Silvia Furlani, la 64enne runner friulana, da 30 anni affetta da sclerosi multipla, che porta nelle gare di ogni parte d’Italia il suo messaggio di forza, ottimismo e resistenza alla malattia.

La manifestazione coinciderà con la terza edizione del Trofeo Dino Selva, a ricordo di un cittadino di Ronchis particolarmente appassionato di podismo, tanto da essersi cimentato in diversi eventi a livello nazionale. Non solo: Timent Run 10 K sarà anche solidarietà, con l’obiettivo di promuovere la donazione di sangue. Una targa ricordo, offerta dalla sezione AVIS di Latisana e dalla AFDS Sezione di Ronchis, accompagnata dallo slogan “Donare con un sorriso”, premierà così i vincitori (uomo e donna) della categoria master M35 e F35.

L’edizione 2024 della Timent Run 10K è valida inoltre come campionato provinciale Fidal assoluto e master e costituirà il momento clou di un weekend interamente incentrato sul movimento all’aria aperta e aperto sostanzialmente a tutti: agonismo e non solo.

Il sipario di apertura dell’evento sarà venerdì 24 maggio con la “Camminare insieme passo dopo passo”, manifestazione aperta a tutti su un percorso inedito lungo gli argini del Tagliamento. Sabato 25 maggio toccherà alla Timent Run Family, altra corsa aperta a tutti, e alla Camminata sul Timent in cuffia “WalkZone”, un evento per gli amanti del fitness che potranno svolgere attività fisica all’aperto abbinata alla musica, attraverso l’utilizzo di cuffie wireless, diretti dalla voce di un coach. Poi, domenica, la gara Fidal sui 10 chilometri, con un grande Pasta Party a conclusione del weekend.