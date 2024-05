Il Lotto premia il Friuli-Venezia Giulia. Un colpo da 45.000 euro premia un fortunato vincitore a Cividale del Friuli, in provincia di Udine, grazie al terno 12-25-75 sulla ruota di Milano. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 511,5 milioni in questo 2024.

Fonte: Agipronews