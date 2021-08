A Udine l’Omaggio a Ennio Morricone della FVG Orchestra sabato 28 agosto

Prosegue il calendario dei concerti al Castello di Udine con un appuntamento dedicato al genio di Ennio Morricone, il compositore italiano più amato al mondo, e alle suo celebri colonne sonore, opere che hanno fatto emozionare, sognare e innamorare diverse generazioni. A trasportare il pubblico in questo viaggio sarà la FVG Orchestra, diretta dal M° Andrea Gasperin con ospite speciale il soprano Elena Memoli. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, evento inserito nel calendario di UdinEstate, sono in vendita sul circuito Ticketone e saranno acquistabili anche domani alla biglietteria dalle 19.30, porte aperte dalle 20.00 e inizio concerto in programma alle 21.30. Per l’accesso al concerto (possibile solo da Piazza Libertà) sarà necessario esibire il green pass o l’esito negativo di tampone. Tutte le info su www.azalea.it

La Fvg Orchestra, eccellenza musicale e culturale della regione Friuli Venezia Giulia, con la direzione del M° Andrea Gasperin e la partecipazione del soprano Elena Memoli, porterà a Udine l’inedito progetto “Omaggio a Ennio Morricone”, un viaggio attraverso alcune fra le migliori musiche da cinema scritte dal compositore italiano più famoso al mondo. Nel programma della serata le colonne sonore da capolavori del cinema come “The Untouchables”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Marco Polo”, “La Leggenda del Pianista sull’Oceano”, “C’era una volta in America” e “C’era una volta il West”, fra le tante. La FVG Orchestra è una compagine sinfonica nata recentemente per volere della Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di raccogliere l’eredità musicale di diverse realtà di una zona di confine ricca di tradizioni musicali. Seppur di recente formazione, l’orchestra ha tenuto concerti a Budapest nella bellissima sala che è stata sede del Parlamento ungherese, presso il Teatro Rossetti di Trieste, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il Teatro Verdi di Pordenone, il Teatro Verdi di Gorizia e in tutta la Regione FVG.

Il calendario dei grandi concerti in Castello si chiuderà martedì 31 agosto con Alice canta Battiato, con la partecipazione della FVG Orchestra, evento in collaborazione con Associazione Progetto Musica e inserito nel calendario del 23° festival Nei Suoni dei Luoghi.