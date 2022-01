UN PLAY SCUOLA MILAN (CON ESORDIO IN A) PER IL PORDENONE: TORRASI È NEROVERDE

Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del centrocampista Emanuele Torrasi. Il calciatore, classe ’99, arriva dall’Imolese a titolo definitivo. Giovane su cui il Club crede fortemente per la mediana del presente e del futuro, ha firmato un contratto di due anni e mezzo, con scadenza giugno 2024.

Originario di Milano, Torrasi è un centrocampista centrale che può agire anche da interno, con grande visione di gioco e qualità tecnica. Ha compiuto l’intero percorso di crescita nel vivaio del Milan – coetaneo di un talento ex neroverde come Tommaso Pobega -, affermandosi come uno dei migliori prospetti della propria annata, vestendo anche l’azzurro delle Nazionali giovanili. Sino all’esordio in serie A in Milan-Fiorentina del 20 maggio 2018, con mister Gennaro Gattuso in panchina, tecnico che l’aveva allenato e apprezzato nella Primavera rossonera.

Nell’ultimo biennio Torrasi ha vestito la maglia dell’Imolese in serie C, imponendosi come uno dei profili più quotati della categoria.